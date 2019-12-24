Главные успехи иркутских спортсменов 2019 года

Новый год уже стучится в двери, а значит, нужно вспомнить все хорошее, что произошло за эти 12 месяцев. И нашим спортсменам есть чем гордиться, ведь они успели завоевать кучу медалей и одержать множество побед. Давайте же вспомним самые значимые из них!

Лучшие в командных видах

Все, кто следит за иркутским «Зенитом», знают, что успех пришел к команде не сразу. Долгое время подопечные Олега Яковлева находились на дне турнирной таблицы. Но в сезоне 2018/2019 все изменилось. Спортсмены наконец-то сыгрались и начали показывать вполне неплохие результаты. Они впервые в своей истории вышли в 1/32 финала Кубка России, несколько раз одолели «Иртыш», который метит в ФНЛ (Футбольная национальная лига) и заняли третье место по итогам регулярного чемпионата. Итак, бронза Второй лиги в зоне «Восток»!

Успешен год был и для баскетбольной команды «Сибирские медведи». Состав игроков сформировался только в 2018 году, в основном из учащихся иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, молодежи и туризма. Новоиспеченная команда сразу показала хорошие результаты, что помогло ей выйти в Студенческую лигу ВТБ. А это, между прочим, элитный дивизион Ассоциации студенческого баскетбола. В нем выступают 14 самых амбициозных вузов страны.

Правда, побороться за чемпионство у «Сибирских медведей» не получилось - проиграли в полуфинале. А вот бронзу выиграли без труда, буквально разгромив УрФУ «Уралмаш». Словом, наши «медведи» произвели настоящий фурор, ведь никогда раньше новички лиги не поднимались так высоко в первом же сезоне.

Ну и еще, традиционно удивили нас девушки из «Рекорда». Именно они составили костяк сборной России по хоккею с мячом на зимней Универсиаде в Красноярске. В финальном матче команда уступила лишь шведкам, завоевав серебро.

Девушки из "Рекорда" - традиционно лучшие.Фото: Анна ПОПОВА

А на международных стартах…

Европейские игры - это один из самых молодых международных турниров, который пока прошел всего два раза - в 2015-м в Баку и в 2019-м в Минске.

В национальную команду на турнир в этом году попали двое представителей Иркутской области: стрелок из Иркутска Артем Черноусов и дзюдоистка из Братска Ирина Долгова. И каждому из них удалось выступить на высоком уровне.

Так, Артем Черноусов в паре с Виталиной Бацарашкиной завоевали золотые медали в дисциплине «стрельба из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд», а Ирина Долгова заняла второе место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов. Братчанка уступила лишь украинской спортсменке Дарье Белодед, которая, между прочим, является действующей чемпионкой мира.

В этом году громкими победами отметились и представители бокса, а точнее, Сергей Ярулин из Черемхова. Он принял участие в первенстве Европы среди юниоров и стал победителем! Сергей провел пять боев, не потерпев ни одного поражения. В финале наш спортсмен встретился с Бояном Асеновым из Болгарии и без труда одержал победу в третьем раунде, что помогло ему завоевать чемпионский пояс.

Иркутянин Игорь Михалкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO). Произошло это в бою с соотечественником Тимуром Никархоевым. Упорный поединок продолжался все 12 раундов, после которых судьи отдали победу Игорю Михалкину. Это уже 23-я победа в карьере иркутянина, девять из которых он одержал нокаутом.

Отметим и еще двух героев. Так, для Семена Павличенко из Братска прошлый сезон стал самым удачным в карьере: он выиграл чемпионат мира, Европы, России и общий зачет Кубка мира. Ну и стал лучшим саночником страны.

Ангарская спортсменка Екатерина Букина завоевала золотую медаль на Кубке Испании по борьбе, а в турнире Poland Open в финале проиграла не кому-нибудь, а уроженке Тулуна Наталье Воробьевой, которая сейчас представляет Санкт-Петербург. Хотя Наталья и не выступает за Приангарье, ее достижений это не умаляет. Воробьева, чемпионка и призер Олимпиад, в 2019 году подтвердила свое высочайшее мастерство, вновь став чемпионкой мира!

Ну а всего на главных спортивных состязаниях Европы и мира наши спортсмены в этом году завоевали более 120 наград.

КСТАТИ

Самые крутые в регионе

В 2019 году лучшими спортсменами Приангарья признаны: по олимпийским видам спорта - бронзовый призер финала Кубка мира по пулевой стрельбе, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата Европы Артем Черноусов, а по неолимпийским - бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Сергей Гайшинец.

В номинации «Открытие 2019 года» - победа за бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо, двукратным победителем XXX Всемирной летней универсиады Евгением Прокопчуком. А лучшей командой признана сборная области по керлингу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркутск принимал крупные соревнования

Так, это были чемпионат и первенство России по кикбоксингу, чемпионат России по стрельбе из лука, первенства страны по вольной и греко-римской борьбе. А под занавес года - Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд на стадионе «Рекорд». Участие в розыгрыше этого трофея конечно же приняли спортсменки ХК «Рекорд», ставшие абсолютным лидером!

А знаковым событием было, пожалуй, международное ралли «Шелковый путь». Наш город на один день превратился в гоночную столицу мира. Стартовав из Иркутска, гонщики из 36 стран проехали по маршруту Иркутск - Байкальск - Улан-Удэ, чтобы затем взять путь на Монголию и Китай.

ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ

В команду Роя Джонса!

В октябре мы встречали одного из величайших боксеров в истории этого вида спорта - чемпиона мира Роя Джонса-младшего. Американский спортсмен с российским гражданством приехал в Иркутск, чтобы подвести итоги своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Суть замысла в том, что Рой Джонс ищет в стране талантливых боксеров в возрасте от 10 до 17 лет и помогает им развиваться.

В течение месяца ребята присылали Рою Джонсу видео тренировок и спаррингов, в которых показывали свое мастерство. Ну а именитый боксер, просмотрев ролики, должен был выбрать лучших из лучших. Попасть в команду Роя Джонса только из Иркутской области захотели как минимум 400 юных спортсменов. В итоге отобраны 10 человек - парни из Байкальска, Тайшета, Балаганска, Ангарска, Нижнеудинска, Новой Игирмы, Шелехова и Иркутска.