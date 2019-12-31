Пять добрых историй 2019 года, которые вряд ли оставят вас равнодушным

Когда кто-то совершает добрые или отважные поступки, то это достойно восхищения. Никогда нелишне вспомнить истории и людей, которым мы говорили в этом году спасибо.

Серега-хакас стал народным героем

Невозможно обойти стороной стихию, которая летом накрыла регион. Тогда тысячи домов оказались в воде и люди в одночасье лишились крыши над головой.

В каждое время есть свои герои! В Хакасии 47-летний Сергей Карачаков в своем поселке, что в 100 километрах от Абакана, перебивался случайными заработками. Однажды увидел по телевизору репортаж об ужасном наводнении в Иркутской области, о горестном положении людей в затопленных городах и поселках. Недолго думая, Сергей пошел к соседу, занял у него 1000 рублей на плацкарт - и отправился на помощь бедствующим. Дома остались жена и пятеро детей.

- А что я, просто увидел по новостям, что людям нужна помощь, - скромничает он. - Думаю, хорошо, что сейчас лето, но ведь скоро придет зима, нужно быстрее все восстановить. Вот и поехал.

Говорить о том, как работал без отдыха, расчищал от завалов улицы, колол дрова пенсионерам, отмывал их дома, разносил гуманитарную помощь, отказывается и сейчас. Но о добром деле Сереги узнали пользователи соцсетей и собрали ему денег на обратную дорогу, а еще на подарки жене и детишкам. В столь тяжелое время он стал символом взаимовыручки и поддержки!

Сергей Карачаков помогал во время наводнения.

А ЕЩЕ

Спасала по печной трубе

Когда утром 26 июня больница Алыгджера оказалась окружена водой, 58-летний врач-терапевт Марина Балганова не растерялась. Она, кстати, сама из Нижнеудинска, прибыла в село за пару дней до ЧП, чтобы провести медосмотр. Женщина сразу поняла, что помощи ждать не откуда, ведь это горы, Тофалария. А между тем в больнице десятки больных - старики, беременная женщина, молодая мама с 8-месячным ребенком на руках…

Когда утром 26 июня больница Алыгджера оказалась окружена водой, 58-летний врач-терапевт Марина Балганова не растерялась.

- Вода стояла уже на крыльце, а мы все еще надеялись, что она отступит, - рассказывала Марина Балганова. – Каждый час я сообщала в МЧС, как поднимается река, что уже залило подвалы и топит первый этаж. Я огляделась. Печь! Да, в Алыгджере фельдшерский пункт – в обычном деревянном доме, а значит, есть дымоход. Скомандовала, чтобы немедленно разбирали кирпичи - в трубу полезем! Печь разобрали быстро. Сначала подняли на крышу одеяла, подушки, потом больных. Просидели так до вечера. К тому времени, как прибыли вертолеты, Уда почти полностью затопила здание фельдшерского пункта. В тот день, 27 июня, благодаря стойкости и самообладанию врача Марины Балгановой, из Алыгджера в безопасную зону доставили 73 человека.

КСТАТИ

Юный помощник

Вова Сапунов из Иркутска проводил летние каникулы необычно: пока сверстники беззаботно наслаждались отдыхом, он трудился. В конце июня 10-летний мальчишка почти две недели с утра до вечера находился в пункте приема гуманитарной помощи на улице Российской. Наравне со взрослыми таскал тяжелые мешки с макаронами, сортировал банки с консервами, аккуратно укладывал вещи.

- Я понимал, что нужно помочь людям, что им очень тяжело без еды, воды и одежды, без жилья, - объясняет Вова.

Вова Сапунов из Иркутска помогал в сборе гуманитарной помощи.

И через пару недель о нем узнал весь город: в газете «Комсомольская правда» вышла статья, где рассказывалось о волонтерах, в том числе и о Володе. Его бабушка Инга Феликсовна итак большая поклонница нашей газеты, а этот выпуск и вовсе обещает хранить вечно – гордость за внука берет!

Отважная стюардесса Елена Лапуцкая

Стюардесса из Иркутска Елена Лапуцкая 27 июня этого года совершила настоящий подвиг во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Самолет совершил жесткую посадку, выкатился с полосы и, врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Погибли командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Никто из 43 пассажиров не получил ни царапины. И в этом огромная заслуга 40-летней бортпроводницы Елены Лапуцкой.

Елена была единственной стюардессой на борту. После столкновения со зданием (до возгорания самолета) она не запаниковала, быстро открыла аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Сама она во время авиакатастрофы получила переломы ребер, многочисленные ушибы и синяки.

Стюардесса из Иркутска Елена Лапуцкая 27 июня этого года совершила настоящий подвиг во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.

Несмотря на потрясение, Елена после длительного больничного смогла вернуться на работу. Недавно совершила первый рейс. А еще ее наградили медалью Нестерова. Указ подписал Владимир Путин.

- Я тогда мысленно попрощалась с родными и с сыном. Однако решила сделать все, что должна сделать, а там уж будет, как будет. Ну, сделала. Значит, рано мне еще уходить туда (показывает рукой на небо и улыбается), - рассказывала Елена корреспонденту «КП» после ЧП.

Китаец, которому советские медсестры пожертвовали кожу, прилетел в Иркутск

Февраль 1958 года, китайская деревенька Синьцзян на берегу Амура. Четырехлетний Мэн Сяньго остался в доме один. Папа на работе, мама пошла за водой.

- Я играл рядом с жаркой печкой, - вспоминает Мэн Сяньго. - Подошел к огню… И тут искра попала на бахрому шарфика, огонь перекинулся на одежду.

Мгновение - и ребенок вспыхнул как спичка. До ближайшей китайской больницы добираться двое суток. Родители решили: за помощью - в СССР, и повезли ребенка на санях через замерзший Амур.

Полтора месяца врачи боролись за жизнь мальчугана, но страшные раны никак не затягивались. Без операции парнишка бы не выжил. Хирург Иван Комаров понимал, что без пересадки кожи никак не обойтись… Донорами стали медсестры-практикантки из Иркутска Валентина Дорошкина и ее подруга Валентина Филатова.

И вот спустя 60 лет Мэн Сяньго приехал в столицу Прибайкалья, чтобы встретиться со спасительницами. К сожалению, их давно нет в живых, но историю хранят в их семьях.

- Вале сделали обезболивающий укол и стали снимать крошечные кусочки кожи, - рассказывает ее младшая сестра Галина Дорошкина. – Ее подруга помогала хирургу, а по ходу переживала, охала и ахала. Валя даже осадила ее: «Что смотришь на меня так жалостливо? Честное комсомольское, не больно».

спустя 60 лет Мэн Сяньго приехал в столицу Прибайкалья, чтобы встретиться со спасительницами.

Но больно, конечно, стало. Потом. Нога долго заживала, Валя хромала. Кожа на ее бедре до конца дней была покрыта рубцами в клеточку, похожа на тетрадный лист.

Кожу Вали Дорошкиной пересадили мальчику на руку и плечо, а Вали Филатовой - на лицо. На удивление, все прижилось отлично. Как же девушки радовались, что Мэн Сяньго идет на поправку, что его жизнь спасена. Однако парнишке предстояла долгая реабилитация в Иркутске. Полтора года он провел вместе с мамой в Институте травматологии и ортопедии, где ему сделали операцию, чтобы мог свободно двигать правой рукой.

В Иркутске Мэн Сяньго не только встретился с сестрой Вали - Галиной Дорошкиной, но и побывал в стенах института, где в детстве провел полтора года. Да, тех докторов, которые помогали ему, уже нет с нами, но есть другие, и они с радостью встретились со своим «крестником».

Учиться никогда не поздно!

Сюжет одного из выпусков журнала «Ералаш» почти точь-в-точь повторился в реальной жизни. Отличие лишь в том, что 37-летняя иркутянка Наталья Невидимова ни разу не оставалась в школе на второй год, да и круглой двоечницей, как герой юмористического ролика, не была. Но школьный аттестат, а в придачу и золотую медаль, женщина получила на два года позже собственных детей.

В 1996 году 15-летняя Наталья окончила 9-й класс и получила троечный аттестат о неполном среднем образовании. Поступила в колледж, но потом забрала документы. Хотела вернуться в 10-й класс, но в школу ее не взяли. Об образовании Наталья задумалась, лишь когда у нее подошел стаж службы по выслуге лет в ГУФСИН. Так, «пенсионерка» снова пошла учиться. Как прилежная школьница, она сидела за партой все шесть уроков - до 20.15, а вечером вместе с детьми делала… домашку.

- День и ночь готовилась к экзаменам, - говорит Наталья. - И не зря. По трем предметам - математике, химии и биологии - набрала неплохие баллы - 204 из 300 возможных. Плюс ко всему мне удалось окончить школу с золотой медалью.

Теперь у круглой отличницы свеженький аттестат лежит в одной папке с пенсионным удостоверением. Не каждый получает эти два документа с разницей в пару лет.