От проблем к возможностям: Как Корпорация развития помогает модернизировать экономику Иркутской области

Что нужно для запуска успешного бизнес-проекта? Идея, начальный капитал, уверенность в своих силах. Однако в реальности предприниматель, особенно начинающий, может столкнуться с массой проблем, которые невозможно решить самостоятельно. Согласно статистике, самым распространенным затруднением является недостаток денег, необходимых для старта. Банки, как правило, не готовы идти на риск и отказываются поддерживать новые проекты, даже при наличии поручителей и залогов. Поэтому чтобы бизнес развивался, государство помогает ему финансами через региональные институты поддержки. В Иркутской области самым крупным из них является Корпорация развития, запустившая в регионе несколько масштабных инвестиционных проектов.

Высокие технологии в сельском хозяйстве

Сегодня уже сложно представить, что еще три года назад на месте, где расположилась ферма по выращиванию шампиньонов, стоял развалившийся советский коровник. В 2017 году его купила компания «Байкалэкопродукт» и начались грандиозные преобразования: в помещении была проведена реконструкция, провели системы канализации, электроснабжения и отопления, территорию вокруг благоустроили, рядом поставили котельную. На эти работы ушли почти все имеющиеся у «Байкалэкопродукта» средства, а чтобы организовать круглогодичное производство шампиньонов в промышленных масштабах, требовались еще серьезные инвестиции.

- Решающую для нашей компании финансовую поддержку оказала Корпорация развития Иркутской области. После успешной защиты подробного десятилетнего бизнес-плана совет директоров корпорации одобрил нам первый заем в размере 16,7 миллиона рублей - часть от требуемой на тот момент суммы инвестиций. Кредит был получен в начале 2018 года, в кратчайшие сроки, что позволило осуществить первый этап превращения коровника советской эпохи в высокотехнологичное производство с цифровым управлением, - рассказывает генеральный директор «Байкалэкопродукта» Владимир Иванов.

Цех выращивания шампиньонов состоит из четырех камер на 20 тонн компоста каждая. Многоярусная стеллажная система выращивания шампиньонов позволяет максимально использовать объем культивационной камеры. Общая посевная площадь грибных плантаций фермы составляет тысячу квадратных метров.

- Выращивать шампиньоны - это даже не наука, а целое искусство. В культивационных камерах происходит несколько этапов производства: прорастание и рост мицелия, образование единого компостного пространства, рост грибов, уборка урожая, выгрузка отработанного компоста, освобождение и очистка камер, подготовка их к новой партии компоста. Цикл выращивания в каждой камере - около 60 дней, за это время происходит три волны плодоношения шампиньонов, которые приносят около десяти тонн свежих грибов в месяц, - уточняет Владимир Иванов.

Фото: предоставлено пресс-службой

В планах предпринимателей на 2020 год - завершить реконструкцию фермы запуском второго цеха на пять культивационных камер-двадцатитонников. Это увеличит площадь грибных плантаций и, соответственно, урожая больше, чем в два раза. Корпорация развития Иркутской области поддержала дальнейшее развитие предприятия, выдав ему на запуск второй очереди 75 млн рублей.

«Умное» строительство

Восстановление городов и поселков, пострадавших в этом году от наводнения, - одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед регионом. КРИО принимает в этом активное участие как самостоятельно, так и через учрежденные ею компании. Одной из таких компаний является ООО «Лаборатория цифровых технологий проектирования», созданная корпорацией почти два года назад для внедрения в регионе BIM-технологии - системы цифрового проектирования, с помощью которой можно создать виртуальную 3D-модель объекта любой сложности. Сегодня компания разрабатывает проекты домов и социальных объектов, в том числе для Тулунского и Нижнеудинского районов.

- В Тулуне, в новом микрорайоне Березовая Роща, отведенном под индивидуальную жилую застройку, мы, объединившись с партнерами, предлагаем к строительству дома разной квадратуры, возведенные по современной технологии, - рассказывает генеральный директор ЛЦТП Константин Бузов. - Первые дома уже построены, местным жителям они очень понравились.

Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году Корпорация развития Иркутской области приступила к капитальному ремонту зданий бывшей военной части в Чистых Ключах. В уставный капитал КРИО она перешла пять лет назад, но эксплуатировать ее было невозможно. Чтобы найти инвесторов, готовых вести свою деятельность в поселке, руководство корпорации решило восстановить в Чистых Ключах семь зданий, а также обеспечить участок базовой инфраструктурой.

Сейчас здания готовят к ремонтным работам: очищают от мусора, готовят к подключению к коммуникациям и электричеству. На части объектов уже восстановлена кровля и вставлены окна. Ремонтные работы в Чистых Ключах начнутся весной 2020 года. Статус участка еще обсуждается, скорее всего это будет социально и коммерчески ориентированная территория.

Фото: предоставлено пресс-службой

Современный завод с нуля

Открытый год назад завод по производству глюкометров и тест-полосок для измерения сахара в крови, сегодня известен не только в Иркутской области, но и во всей России. Это единственное за Уралом предприятие, выпускающее расходные материалы для больных сахарным диабетом.

Региональный инвестиционный проект был реализован благодаря поддержке Корпорации развития Иркутской области, которая вошла в капитал «Медтехсервиса», а также выдала предприятию денежный заем. С помощью этих средств «Медтехсервис» построил здание производственно-складского комплекса общей площадью 4000 квадратных метров, здание административно-бытового комплекса, установил современное оборудование, закупленное в Южной Корее.

- Перед нами стояла задача максимально оперативно зайти на рынок, потому что технологии развиваются и постоянно обновляются, - рассказывает генеральный директор «Медтехсервиса» Артем Журавлев. - Мы представили в Корпорацию развития проект, бизнес-план, защитили финансовую часть и довольно быстро получили поддержку. На сегодняшний день наша технология является самой инновационной в мире, и мы ее продолжаем совершенствовать.

Сегодня объем выпускаемой «Медтехсервисом» продукции составляет 3 млн тубусов по 50 тест-полосок в каждом и 500 тысяч глюкометров в год. С запуском второй линии производственная мощность завода увеличится минимум в два раза. Продукция «Медтехсервиса» представлена в Иркутской области, Забайкальском крае, республиках Бурятия и Саха (Якутия), а также в нескольких регионах европейской части России. В ближайших планах компании - выйти на зарубежные рынки.

- Люди, страдающие сахарным диабетом, сравнивают нашу продукцию с глюкометрами и тест-полосками других марок, и мы видим положительный отклик, - отмечает Артем Журавлев. - Верность измерений очень высокая. Кроме того, наши полоски не реагируют на кислород. А это позволяет максимально точно показывать уровень сахара в крови пациентов, страдающих астмой и гипертонией.

От первого лица

Виктор КОНДРАШОВ, генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области»:

- Выбирая проекты, мы расставляем приоритеты, исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития региона. Стараемся поддерживать как традиционные виды деятельности, например строительство, так и высокотехнологичное производство. Корпорация напрямую участвует в реализации инвестиционных проектов. Причем к некоторым мы заходим в уставный капитал, чтобы эффективно ими управлять, сохраняя баланс интересов региона и предпринимателей.