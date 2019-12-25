2019-12-25T08:08:26+03:00
Происшествия

Крупный пожар в общежитии в Иркутской области: погибли два человека, пять получили ожоги

Следователи подключились к расследованию причин трагедии, которая произошла в ночь на 25 декабря в поселке Залари [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожар в общежитии в Иркутской области: погибли два человека, пять получили ожоги. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в общежитии в Иркутской области: погибли два человека, пять получили ожоги. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Изменить размер текста:

Новые подробности крупного пожара, который в ночь на 25 декабря произошел в двухэтажном общежитии лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области. Оказалось, что в огне погибли два человека. Предположительно, это рабочие из Узбекистана.

- Кроме того, пострадали 6 человек, - сообщили в пресс-службах ГУ МЧС России и СУ СК России по Иркутской области. – Пять из них находятся в районной больнице с ожогами различной степени тяжести. Еще 13 человек успели эвакуироваться из охваченного огнем здания самостоятельно.

ото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Подключился к расследованию причин трагедии и следственный комитет. Следователи проводят проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, пожар на площади 300 кв.метров произошел около 3 часов ночи. Так как здания общежитий были сделаны из дерева, поэтому огонь распространялся с молниеносной скоростью. Когда спасатели прибыли на место, два здания – одноэтажное и двухэтажное - были объяты огнем. К 04.47 часам утра пламя удалось «взять в кольцо». Устраняют последствия пожара до сих пор.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ангарске сожгли экзотические орехи из Австралии
Массовое ДТП на трассе в Байкальске: столкнулись пять автомобилей
Сергей Сокол: деньги на ремонт соцобъектов в Осинском районе должны быть выделены в 2020 году
Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир
Артем Черноусов стал лучшим спортсменом Иркутской области в 2019 году
В АО «Ангарскцемент» модернизирована система аспирации двух цементных мельниц
«Полюс» занял первое место в рейтинге открытости WWF
Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за мусор, закопанный в лесу
АО "Труд" стало победителем Всероссийского конкурса «Дороги России - 2019»
Тюремный гроссмейстер: иркутский осужденный занял второе место на всероссийском шахматном турнире
В Братске ищут 58-летнего мужчину с татуировкой в виде головы черта