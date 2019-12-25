Крупный пожар в общежитии в Иркутской области: погибли два человека, пять получили ожоги

Новые подробности крупного пожара, который в ночь на 25 декабря произошел в двухэтажном общежитии лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области. Оказалось, что в огне погибли два человека. Предположительно, это рабочие из Узбекистана.

- Кроме того, пострадали 6 человек, - сообщили в пресс-службах ГУ МЧС России и СУ СК России по Иркутской области. – Пять из них находятся в районной больнице с ожогами различной степени тяжести. Еще 13 человек успели эвакуироваться из охваченного огнем здания самостоятельно.

ото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Подключился к расследованию причин трагедии и следственный комитет. Следователи проводят проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, пожар на площади 300 кв.метров произошел около 3 часов ночи. Так как здания общежитий были сделаны из дерева, поэтому огонь распространялся с молниеносной скоростью. Когда спасатели прибыли на место, два здания – одноэтажное и двухэтажное - были объяты огнем. К 04.47 часам утра пламя удалось «взять в кольцо». Устраняют последствия пожара до сих пор.