Сергей Петров: Уходящий год был для города одним из лучших

Насыщенный и результативный год, один из лучших за последнее время - именно так оценил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров итоги уходящего 2019-го. Такая оценка, конечно же, неслучайна. В сентябре в городе, рожденном Победой, произошло действительно историческое событие: открытие набережной, спортивно-прогулочная зона которой протянулась на семь километров - от парка возле Дворца культуры «Современник» до старого Китойского моста. Кроме того, в Ангарске достроили лыжно-биатлонный комплекс, капитально отремонтировали легкоатлетический манеж «Сибиряк», установили колесо обозрения, на вокзальную площадь вернули памятник Покорителям космоса, высадили три тысячи деревьев, провели масштабный ремонт дорог, решили еще целый ряд важных задач.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр - это завхоз на территории

- Сергей Анатольевич, расскажите, как строили набережную?

- Первым шагом к строительству стало берегоукрепление реки Китой. Точка отсчета - 2015 год, когда был подготовлен проект. Строительство защитной дамбы стартовало в январе 2017-го. Работы шли на двух участках - в районе Кирова и Старицы. Серьезное двухъярусное сооружение общей длиной 1200 метров стало основой для создания прогулочной части вдоль береговой линии. Работы по берегоукреплению были завершены на год раньше контрактных сроков. Появилась уверенность, что набережной быть!

Центральный подход к ней мы сделали в 2018 году. В 2019-м провели благоустройство спуска к воде. Вдоль берега появились пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, тренажеры, а на втором ярусе - архитектурная композиция «Свадебное дерево», где пары скрепляют свои чувства символическими замками. Набережную можно критиковать, не исключено, что кто-то потом выложит ее гранитом, но то, что сделано, это огромная работа, ведь не было ничего, а теперь есть.

- Как, по-вашему, мэр - это политик, или хозяйственник?

- Хозяйственник, завхоз на территории. Политикой нужно заниматься в другом месте. А город важно содержать в должном состоянии, развивать его инфраструктуру, слушать жителей и выполнять их наказы.

- Вы приняли позицию жителей, которые выступили против соли на дорогах. Как вообще возникла эта проблема?

- Дело в том, что Ангарск зимой всегда отличался чистым белым снегом, который, конечно же, чистили. Никой грязи и каши на дорогах, а они образуются из-за соли, у нас не было. Но в этом году требования к содержанию дорог ужесточились. Выдерживать новые стандарты качества без применения смесей и рассолов стало очень сложно, практически невозможно. Однако мнение людей для нас всегда было определяющим. Мы отказались от соли, и теперь дорожники работают круглосуточно, чтобы поддерживать дороги в том состоянии, которого требуют новые правила.

Колесо обозрения. Фото: Пресс-служба администрации Ангарска

- Ангарск принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что сделано в его рамках?

- Отремонтировано максимальное количество дорог за все постсоветское время - более 20 километров. Предварительно была проведена большая работа по подготовке проектной документации. Хочу за это похвалить свою команду - в этом она сильна!

В Ангарске грамотно готовят документацию для участия в различных программах, а затем успешно реализуют разработанные проекты. Сегодня, решив глобальную задачу по обновлению пришедших в неудовлетворительное состояние дорог, мы строим новые автотрассы: в ближайших планах продолжение создания второй полосы Ленинградского проспекта, а также устройство вторых полос на улицах Чайковского, Космонавтов и Социалистической. Также в следующем году есть планы по ремонту 15 автомагистралей. Работа предстоит серьезная.

Концерт Любэ на открытии набережной. Фото: Пресс-служба администрации Ангарска

Аквапарк и каждый год по фонтану

- Строительство школы в 7а микрорайоне с переменным успехом продолжалось почти 30 лет, и вот объект практически готов. Вы испытываете чувство гордости как мэр, при котором стройка, наконец, завершилась?

- Я бы не сказал, что меня распирает какая-то гордость. Это уже прошедший этап. Начальная школа, думаю, начнет работать уже после новогодних праздников. Старшие же классы пока решили не беспокоить, это связано с подготовкой к госэкзаменам. Так что полностью школа откроется 1 сентября 2020 года.

Кстати, одновременно с этим объектом 27 лет назад начинали строить детский сад в 17-м микрорайоне, и его постигла та же участь - заморозка на долгий период. В следующем году на завершение строительства дошкольного учреждения округ потратит 82,1 миллиона рублей. Следующая задача - возведение школы в 32-м микрорайоне.

Озеленение крупномерными соснами. Фото: Пресс-служба администрации Ангарска

- Планы у вас, конечно, грандиозные…

- Это так. Мы намерены построить в Ангарске аквапарк, лучший в Иркутской области. Земельный участок уже выделен. Серьезный проект, который сегодня в стадии реализации, - строительство водовода от Китойского месторождения. На проектирование выделены средства.

В течение 4 - 5 лет из крана побежит чебогорская вода. Это решение выведет водоснабжение территории на качественно новый уровень, что очень важно для Ангарска, поскольку состояние воды в Ангаре не улучшается. Поддержка проекта на всех уровнях уже есть.

Также мы взяли на себя обязательство в год открывать в городе по новому фонтану. Летом это настоящие точки притяжения, и мы хотим, чтобы такие места для отдыха были во всех районах города.

Фото: Пресс-служба администрации Ангарска

Фото: Пресс-служба администрации Ангарска

- Какие основные задачи вам предстоит решить в следующем году?

- Большая работа нас ожидает по расселению ветхого и аварийного жилья. В силу определенных причин город выпал из этой программы и с 2012 по 2017 год в ней не участвовал. При этом есть семьи, которые живут в жутких условиях. Для меня важно расселить бараки и улучшить качество жизни людей. Ангарчане любят свой город, и они достойны лучшего.

Фото: Пресс-служба администрации Ангарска

Также у нас продолжится работа по благоустройству парков, скверов, дворов... Ожидания, связанные с 2020 годом, позитивные. Сейчас перед нами стоит задача - увеличить собственную налоговую базу. Это жизненная необходимость. После новогодних каникул мы вернемся к инициативе по повышению уровня собственных доходов муниципальных бюджетов.

Фото: Пресс-служба администрации Ангарска

- Перед Новым годом можно загадывать желания. О чем вы мечтаете?

- Есть задумка продолжить строительство набережной. Мы уже заняты проектированием. Ну а самая глобальная мечта и задача - сделать все необходимое, чтобы люди не уезжали из Ангарска, чтобы увеличивалась численность населения, чтобы в семьях рождалось больше детей. После войны многие приехали сюда по зову сердца - строить новый, современный, удобный для жизни город. Это удалось. Ангарск не раз входил в число лучших городов России по качеству жизни. Лидерские позиции мы сдавать не намерены. Город, рожденный Победой, должен хорошеть и процветать.