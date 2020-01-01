Погода на 1 января 2020 в Иркутске: днем до -10

В первый день Нового года в Иркутск пришла практически весенняя погода. Днем, 1 января 2020 синоптики обещают в нашем городе всего -8, -10 градусов. Снега не ожидается, ветер подует юго-восточный 2-7 м/с. Так что, горожанам самое время вставать с диванов, и отправляться кататься на горках, коньках и участвовать в массовых гуляниях.

По Иркутской области немного прохладнее. Днем, 1 января переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ветер подует юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура -6,-11 градусов, местами -16,-21, в северных и верхнеленских районах -15,-20, местами -21,-26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние каникулы 2020 в Иркутске: отдыхаем весело и с пользой (Подробности)

Рождество в Иркутске 2020: программа для взрослых и детей (Подробности)