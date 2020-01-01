Наркоз для детей при лечении зубов, последствия - выбираем детскую стоматологию в Иркутске

Люди старшего поколения прекрасно помнят те времена, когда боль, слезы и страх были непременными спутниками любого стоматологического вмешательства. К счастью, времена изменились - лечение зубов без боли стало реальностью, и более того - нормой.

Практически все стоматологические клиники обещают своим пациентам качественное обезболивание. В числе подобных предложений - лечение под наркозом, причем как для взрослых, так и для детей с самого раннего возраста.

Казалось бы, отличный вариант! Ведь именно под наркозом маленький пациент не почувствует никакой боли. Ребенок будет просто спать - уверяют родителей врачи. Однако тут не обходится без лукавства - специалисты знают, насколько небезопасен наркоз для хрупкого детского здоровья.

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Понятно, что, когда необходимо сложное хирургическое вмешательство, наркоза не избежать. Но вот зубы можно лечить и не прибегая к таким радикальным способам - утверждают врачи иркутской детской стоматологии «Кристалл». В этой клинике всем пациентам, и большим и маленьким, предлагают лечить зубы под седацией. Это современный вариант, на порядок более щадящий и совершенно безопасный.

Седацию зубов используют далеко не все клиники города, но вот врачи «Кристалла» владеют этой методикой в совершенстве. К тому же в клинике имеется самое современное оборудование для проведения такого лечения. В чем же оно заключается?

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Пациент через специальную маску дышит специальным газообразным препаратом, который и оказывает мягкое седативное действие. Сделав буквально пару вдохов, человек полностью расслабляется. Уходит страх, нервозность, напряженное ожидание сменяется комфортным состоянием покоя. Сами пациенты утверждают, что состояние похоже на легкую дремоту - они ощущали приятное тепло, было и не страшно, и не больно.

Важно, что пациент под седацией не засыпает, и сознание его не спутано. Ребенок может выполнять просьбы доктора, который занят лечением его зубов. Врачу нет необходимости уговаривать маленького непоседу сидеть спокойно, и он может полностью сосредоточиться на выполняемых манипуляциях. Результаты такого лечения лучше на порядок.

Врачи детская стоматология Иркутск «Кристалла» рекомендуют совсем маленьким пациентам лечить зубы с использованием седации. Ребенку не приходится терпеть даже небольшую боль, а это очень важно - не возникает и не закрепляется негативное отношение к стоматологии. Так что забота о сегодняшнем физическом и эмоциональном комфорте малыша - это реальный вклад в его здоровое успешное будущее.

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Заботливые родители приводят малышей в «Кристалл», начиная с двух-трехлетнего возраста. Обычно это просто профилактические осмотры: проблемы с молочными зубами опытные врачи клиники выявляют на самой ранней стадии. В таких случаях серьезного лечения и не потребуется: в клинике используют современные методики восстановления зубной эмали, проводят герметизацию фиссур. Но, если необходимо длительное серьезное лечение нескольких зубов, лучше это делать под седацией. Такова, кстати, и общеевропейская практика - детям лечат зубы исключительно так.

Выбирая клинику и врача для своего малыша, мы всегда надеемся на лучшее. Родители маленьких пациентов «Кристалла» не ошиблись в выборе клиники. Бережное, максимально внимательное отношение к каждому ребенку - здесь норма. Выбирайте сердцем, вы тоже сможете быть уверены - завтра все изменится к лучшему.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203 Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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