Расписание Большого альпинистского марафона 2020

Сезон Большого альпинистского марафона 2019 года завершился в минувшие выходные самой брутальной и бескомпромиссной гонкой. Экстремалы со всей Иркутской области собрались на лыжно-биатлонном комплексе Ангарска, чтобы ночью покататься… нет, не на лыжах - на горных велосипедах. «Ночная гонка Молодой Луны» традиционно является последним этапом БАМа в уходящем сезоне.

- С каждым годом мы отмечаем, что количество людей, которые принимают участие в наших спортивных событиях, увеличивается, - рассказывает pr-директор марафонов БАМа Артем Детышев. - Например, зарегистрированных на «Гонку Молодой Луны» нынче было больше на 30%. А во втором этапе гонки на 60 км, в которой за победу борются уже опытные спортсмены, рекорд был побит еще во время приема заявок: 12 человек против восьми в 2018-м.

Ну а если вы по каким-то причинам не успели поучаствовать в Большом альпинистском марафоне в этом году, тогда можете подавать заявки на 2020-й. Календарь всех 10 соревнований БАМа уже опубликован. Более того, началась регистрация на некоторые этапы.

Итак, новый сезон стартует по традиции сразу четырьмя крупными лыжными стартами. Первый намечен на 8 февраля. В этот день пройдет самое массовое спортивное событие в стране - 38-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России».

Фото: официальный сайт Большого альпинистского марафона.

Спустя две недели, 23 февраля, на ЛБК «Ангарский» лыжники поедут в «БАМ Ангарский марафон», на дистанциях 5, 20, 30 и 50 км. Не придется зачехлять лыжи спортсменам и в марте. Аккурат перед Международным женским днем, 7 марта, на станции Огоньки в Шелеховском районе пройдет этап «Стройкомплекс БАМ Russia loppet». В этом году, как говорят организаторы, она станет еще брутальнее. Из программы исключили дистанцию мини-марафона (22 км), оставив только серьезные - лайт (36 км) и большой отрезок в 50 км. К тому же каждый участник, пришедший к финишу, получит увесистую медаль.

- Кстати, в 2020 году старейшему в области лыжному марафону, который проводится в районе станции Огоньки, исполняется 40 лет, - продолжает Артем Детышев. - Поэтому мы решили проводить все спортивные мероприятия марафонов БАМа под эгидой этой знаменательной даты. Не забывайте, что все старты также входят в кубковые зачеты.

Ну и наконец, 15 марта готовьте лыжи на старт «Темерсо БАМ Ангара Ski». Он состоится на заливе Топка на бескрайней глади реки Ангары в поселке Молодежном. Доступны для выбора несколько дистанций, в том числе и Темерсо Ski фан 5 км, преодолеть которую в принципе может любой любитель лыж. Предусмотрена и трасса для детей - один километр.

Между прочим, скучать приверженцам активного и здорового образа жизни не придется и летом! Их ожидают также «БАМ Ангарский кросс-триатлон», скайраннинг-марафон «БАМ и скоростное восхождение на пик Черского». А осенью не пропустите веломарафон «БАМ Веловерсия», Ангарский полумарофон и, наконец, зимой завершит сезон 2020 года МТБ-велогонка «БАМ Ночная гонка Молодой луны».

- Участвовать вновь смогут не только профессионалы, но и любители, - заключает Артем Детышев. - Ожидается еще больше мероприятий и участников, мы начнем вручать больше медалей на финише наших гонок. Все, что вам нужно для преодоления дистанций на наших событиях, это выйти на старт и направиться в сторону финиша. Технический результат не важен, важно, что вы это сделали.

КОНКРЕТНО

Календарь Большого альпинистского марафона - 2020

8 февраля - «Лыжня России» - лыжные гонки

23 февраля - «БАМ Ангарский марафон» - лыжные гонки

7 марта - «Стройкомплекс БАМ Russia loppet» - лыжные гонки

15 марта - «Темерсо БАМ Ангара Ski» - лыжные гонки

18 июля - «БАМ Ангарский кросс-триатлон» - триатлон

22 августа - «БАМ и скоростное восхождение на пик Черского» - скайраннинг-марафон

5 сентября - «ВелоБАМ» - гонка на горных велосипедах

12 сентября - «Ангарский полумарафон» - бег

10 октября - «Кубок БАМ» - итоги

12 декабря - «Ночная гонка Молодой Луны» - гонка на горных велосипедах.