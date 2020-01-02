2020-01-02T14:40:45+03:00
Общество

Дед Мороз с балалайкой, фото со страусом и прогулки по байкальским льдинам: как сибиряки проводят новогодние каникулы

Самыми яркими моментами праздника, конечно же, все делятся в соцсетях [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Дед Мороз с балалайкой, фото со страусом и прогулки по байкальским льдинам: как сибиряки проводят новогодние каникулыДед Мороз с балалайкой, фото со страусом и прогулки по байкальским льдинам: как сибиряки проводят новогодние каникулыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В смысле, уже 2 января? Вроде бы только вчера начался декабрь и вся предновогодняя суматоха... А вот уже и корпоративы позади, и подарки вручены, и самая волшебная ночь в году пролетела вмиг. Даже праздничные салаты и те заканчиваются! Стоп, рано грустить. Каникулы-то продолжаются! Сибиряки проводят сказочное новогоднее время, кому как по душе. Большинство, наверняка, продолжает застолье и просмотр фильмов дома с родными. Кто-то устроил себе мини-путешествие или уже начал работать. Но без веселья и забавных зимних развлечений уж точно ни у кого не обходится.

Самыми яркими моментами праздника сибиряки с удовольствием делятся в соцсетях. Давайте посмотрим, кто как проводит новогодние каникулы!

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Дед Мороз с балалайкой.
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У кудесника, конечно, настроение - супер-праздничное. А как еще может быть, если каждый день поздравляешь взрослых и детишек с Новым годом, даришь подарки и желаешь волшебства? Вот Дедушка Мороз из Иркутска и развлекается на полную катушку. Например, почему бы не сыграть на огромной балалайке. Кудесник - личность творческая, разносторонняя.

alexandra_blondalexandra_blond
Поиграем в снежки.
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Поиграть в снежки - любимая забава у всех с детства. Ну и что, что мы давно выросли? Кидаться хрустящим снежком в друзей все так же весело. А особенно, когда компания тоже с радостью эту игру поддержит. Устроим снежный бой!

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Кто с Дед Морозами... А я со Страусом.
132 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Кто с Дед Морозами... А я со Страусом", - смеется иркутянин, выложивший в соцсети этот снимок. Нарядная елочка и чучело страуса в синей шляпке - и правда необычные декорации для новогодней фотографии. Видимо, сибиряк встретил 2020-й год где-то в жарких странах. Повезло!

galinauragalinaura
Прогулки по Байкалу.
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Но и в Сибири отмечать новогодние праздники очень даже приятно. Где еще найти такую волшебную зимнюю атмосферу, как не на Байкале! Снег, причудливые льдины, мороз, белые просторы... Конечно, бродить по льду - развлечение для смелых, но если поверхность озера достаточно промерзла, то почему бы и нет. Зато какие снимки получаются живописные.

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Нарисуем Деда Мороза.
75 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые не против порисовать, как в детстве. Сделать открытку с Дедушкой Морозом, например! А что? Еще и письмо кудеснику написать можно, рассказать о самых заветных желаниях. А красочный рисунок будет долго радовать автора или умилять тех, кому он предназначается в подарок.

kirillova7571kirillova7571
Гламурная елочка.
54 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Нарядить гламурную, розовенькую пушистую елочку - удовольствие для девушек. Не все же сплошные шарики-фонарики, как у всех! Кое-где между веточек спрятался даже белый мягкий кролик - игрушечный, разумеется. Согласитесь, такую милую елочку еще поискать надо.

anna_kobetsanna_kobets
В ожидании чудес.
81 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Просто полежать возле камина и нарядной елочки - долгожданная радость для всех людей, уставших от работы и предновогодней беготни. Так что помечтать о чудесах самое время! Тем более, в столь горячем наряде Снегурочки точно любой лед вокруг будет растоплен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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