Редкого голубя и ворона со сломанным крылом спасли в Новый год в Иркутске

Накануне Нового года в иркутскую зоогалерею горожане принесли измученную птицу. Крупный, красивый голубь был тяжело болен кишечной инфекцией. К тому же, весь замерз. Неудивительно - этот вид, вяхирь, не из местных. Видимо, случайно прилетел к нам в гости из Западной Сибири. Заблудился, бедняга. Прибился к стае других птиц в предместье Рабочем. Хорошо, что необычного пернатого заметил внимательный сторож котельной, подобрал, да отнес к специалистам.

- Состояние стабилизировали, отогрели, антибиотики проставили, - рассказывает "Комсомолке" координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Начал уже сам есть нормально и кишечник заработал как нужно. Но куда его потом выпускать - большой вопрос. В наших краях вяхирей только один раз видели, прошлой зимой в Листвянке несколько птиц стайкой держались. Так что орнитологи еще поломают голову, откуда птица, поизучают.

Голубь пока осваивается в непривычном месте. Фотографироваться не дает - волнуется. Но самое главное, что чувствует себя лучше.

А в это время в зоогалерее выхаживают еще одну птичку - ворона с переломом крыла. Его тоже привезли 31 декабря, из Введенщины. В отличие от голубя-вяхиря, вороны часто попадают в зоогалерею - это уже пятый.

Вместе с голубем выхаживают еще и ворона со сломанным крылом. Фото: Иркутская зоогалерея.

- 31 декабря врач его прооперировал, крыло сложил, все зачистил, зафиксировал, - говорит Людмила Ивушкина. - Но есть опасения что не срастется, перелом очень сложный, открытый, оскольчатый. Через неделю будем смотреть, возможно, придется ампутировать.

В любом случае о вороне позаботятся, даже если вернуться в природу он не сможет. Так что в Новый год для этих птиц свершилось чудо - их спасли.

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