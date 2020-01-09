2020-01-09T09:58:54+03:00
Общество

Иркутян приглашают на строительство иордани

Ледяной комплекс, по традиции, начали возводить на Якоби
Яна ЛИСИНА
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19 января православные отметят Крещение.19 января православные отметят Крещение.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Отгремели новогодние салюты, да и рождественские посиделки позади. Но вслед за ними приближается Крещение. К празднику Богоявления в Иркутске готовят Иордань. Ее оборудуют, как обычно, на заливе Якоби, где 19 января любой желающий сможет окунуться в священную купель.

Ну а сейчас, за более чем неделю до праздника, на Якоби развернулась «большая стройка». Прихожане и сотрудники Александро-Невского храма и Театра народной драмы начали возводить ледяной комплекс. За эти дни предстоит сделать немало: очистить территорию от снега, сделать снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. К славному труду может присоединиться каждый!

- Мы приглашаем иркутян помочь в возведении Иркутской Иордани, - говорят в храме. - Работа находится для всех: для мужчин, женщин и детей. С собой брать ничего не нужно. У нас есть теплая одежда – валенки, рукавицы, шапки и шарфы. Все чистое, хорошее. И инвентарь нужный выдадим. Словом, главное – это желание поучаствовать в добром деле.

Строительство комплекса будет продолжаться вплоть до 19 января. Всех желающих помочь ждут в храме Александра Невского каждый день с 10 до 20 часов.

Напоминаем, в Иркутске есть только одно официальное место для купания – залив Якоби. Всего же в области их будет десятки. Сейчас сотрудники МЧС уточняют списки купелей, а уже на днях приступят к их проверкам. Будут замерять толщину льда. В Крещение возле каждой иордани будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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