Подарок к Рождеству: в иркутском храме Преображения Господня установили иконостас из знаменитых сибирских самоцветов

В канун новогодних праздников и Рождества в одном из старейших храмов Иркутска произошло настоящее чудо - завершены работы по созданию и установке каменного иконостаса, которые продолжались четыре года.

В храме Преображения Господня установили иконостас из нефрита и офикальцита. Фото: пресс-служба ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

Предприятие по переработке полудрагоценных камней ОАО «Байкалкварцсамоцветы» воплощало такую идею впервые, с нуля. В процессе приходилось менять технологию как добычи камня, так и его обработки, заказывать новые станки. В итоге все удалось.

Иконостас состоит из 72 частей. Его высота 5 метров, ширина 8 метров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иконостас состоит из 72 частей. Его высота 5 метров, ширина 8 метров. На нефритовом фундаменте стоят колонны из офикальцита, между ними резные полотенца, а посередине - Царские врата. Общий вес сооружения 5,2 тонны. В целом же в процессе изготовления камнерезам пришлось перебрать сотни тонн самоцветов.

Работа над созданием иконостаса продолжалась 4 года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автор эскиза проекта - иркутский иконописец Михаил Лутаенко. Работа выполнена по всем церковным канонам. Настоятель храма Преображения Господня протоиерей Андрей Степанов отметил, что каменные иконостасы пришли к нам из Византии. На Руси они обычно выполнялись из дерева. При этом отец Андрей назвал создание самоцветного сооружения возрождением традиций, потому что иконостас выполнен из сибирских камней сибирскими мастерами.

ОАО «Байкалкварцсамоцветы» воплощало такую идею впервые.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Храм Преображения Господня основан в Иркутске в 1795 году ремесленниками Рабочего предместья. Они его строили из местного камня, а затем поддерживали кто чем мог.

В процессе приходилось менять технологию как добычи камня, так и его обработки, заказывать новые станки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эти традиции сейчас продолжают сотрудники предприятия по переработке самоцветов. Один из владельцев компании, советник генерального директора ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Сергей Костюков, и вся его семья уже 20 лет являются прихожанами этого храма.

Многочисленные детали иконостаса вырезали лучшие станочники и мастера-камнерезы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Во время одной из служб, разглядывая ажурные работы кузнецов более чем двухвековой давности - решетки, люстры, подсвечники, дверные ручки, тонко и точно выполненные вручную в едином стиле, я подумал: «А чем мы, современные мастеровые люди, можем дополнить эту великолепную работу наших предшественников, а заодно и поддержать благородные традиции купцов-меценатов?», - поделился воспоминаниями Сергей Костюков. - Думал, прикидывал, советовался с настоятелем храма, коллегами по бизнесу, мастерами нашего предприятия. В результате этого коллективного «мозгового штурма» мы и пришли к пониманию того, что храму нужен новый иконостас. Так что теперь церковь мастеровых поддерживается мастерами сегодняшнего времени.

Один из владельцев компании, советник генерального директора ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Сергей Костюков рассказал, что идея создать иконостас из камня пришла ему во время посещения храма.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Технологическим воплощением идеи, переносом ее с бумаги на камень занимались лучшие специалисты ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Как рассказал генеральный директор предприятия Денис Костюков, для выполнения сложной ювелирной работы потребовались новые технические решения и механизмы. Многочисленные детали иконостаса вырезали лучшие станочники и мастера-камнерезы.

Настоятель храма Преображения Господня протоиерей Андрей Степанов, советник генерального директора ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Сергей Костюков, генеральный директор предприятия Денис Костюков. Фото: пресс-служба ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

Все это позволило создать уникальное по сложности и красоте церковное убранство, настоящее произведение искусства, которое органично вписалось в рисунок оформления храма мастеров XVIII века и не имеет аналогов не только в Сибири, но и в России в целом.

Сотрудники ОАО «Байкалкварцсамоцветы» получили благодарности министерства культуры и архивов Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О цене иконостаса сотрудники предприятия предпочитают не говорить - это подарок храму и городу. Тем не менее каменное сооружение оценивается примерно в 10 млн рублей.

Между колоннами в верхней части иконостаса появится лик Иисуса Христа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если стоимость сырья и трудозатраты еще можно посчитать по каким-то среднестатистическим расценкам, то как и чем измерить все остальное? Как, например, оценить то, что наши специалисты, загоревшись идей, все свободное время размышляли над вариантами изготовления сложных деталей, а станочники и камнерезы вновь и вновь воспроизводили задуманное, пока не получали желаемое? Вклад сотрудников неоценим. Но этот заказ, по большому счету, нам дал больше, чем мы на него затратили, - подчеркнул Сергей Костюков. - Он заставил нас пересмотреть свои взгляды на многие участки производства, провести их реконструкцию, переоснастить под новые технические потребности часть оборудования, а то и закупить новое - такое, как огромный итальянский, полностью автоматизированный пятиосевой камнеобрабатывающий центр Brembana GRex, способный, например, самостоятельно сканировать и воспроизводить в камне человеческую фигуру в натуральную величину. А главное - этот заказ вселил в нас уверенность, что мы, как и наши предки-мастеровые, можем создавать удивительную красоту и как предшественники-меценаты вносить свою лепту в развитие родного города, в его историю.

Фото: пресс-служба ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

Приближаются новогодние торжества.

В ночь перед Рождеством прихожане храма Преображения Господня придут на праздничную службу, и это будет для них двойной праздник, связанный, в том числе, с обновлением храма и возрождением традиций. Сейчас для иконостаса пишут еще одну икону. Когда все будет полностью готово, храм освятит глава Иркутской митрополии, епископ Русской православной церкви митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

Когда все будет полностью готово, храм освятит глава Иркутской митрополии, епископ Русской православной церкви митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Храм Преображения Господня в свое время часто посещал живший рядом генерал-губернатор Сибири Михаил Сперанский, а также декабристы, находившиеся на поселении в Иркутске.

В приходе Преображенской церкви с 1845 по 1855 год проживали с семьями декабристы Сергей Волконский и Сергей Трубецкой. В храме венчалась дочь Волконских Елена и дочь декабриста Михаила Кюхельбекера. Здесь же отпевали декабристов Петра Муханова и Николая Панова.

По архивным данным, на 1 октября 1937 года Спасо-Преображенский приход оставался самым большим из трех уцелевших на тот период действующих православных храмов Иркутска и насчитывал 1505 прихожан.

В советское время в здании храма располагались архив и книгохранилище. Богослужения возобновились в 2000 году.

Подаренный храму иконостас и его создатели- представители ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Фото: пресс-служба ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

НАША СПРАВКА

ОАО «Байкалкварцсамоцветы» расположено в Иркутской области. Предприятие зародилось в 1966 году как геологическая партия по поиску драгоценных и полудрагоценных камней. С распадом Советского Союза госпредприятие прекратило свое существование, но в 2003 году БКС возродилось как акционерное общество. С этого времени и по сей день оно непрерывно развивается, сохраняя при этом традиции сибирской школы мастеров-камнерезов. Высокохудожественные шедевры под брендом «Байкалкварцсамоцветы» регулярно получают призовые места на российских и международных выставках.

Сегодня ОАО «Байкалкварцсамоцветы» - единственное в России геологоразведочное предприятие с полувековой историей, которое самостоятельно добывает самоцветные камни, в том числе благородный нефрит и удивительный чароит, единственное в мире месторождение которого находится на реке Чаре.

Масштабность предприятия позволяет ему выйти за пределы Прибайкалья - продукция ОАО «Байкалкварцсамоцветы» представлена не только в России, но и за рубежом.

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