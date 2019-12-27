2019-12-27T14:00:07+03:00
Общество

Погода на 31 декабря 2019 в Иркутске: в городе потеплеет до -13

Самая сказочная ночь года обещает быть теплой [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 31 декабря 2019 в Иркутске: в городе потеплеет до -13Погода на 31 декабря 2019 в Иркутске: в городе потеплеет до -13Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Последний месяц года в Иркутске вновь выдался контрастным. В начале месяца неожиданно потеплело, в конце опять подморозило. Впрочем, такими перепадами температур иркутян уже не удивишь. Больше всего всех сейчас интересует, какая погода ждет нас в самую волшебную ночь года – с 31 декабря 2019 на 1 января 2020. Синоптики спешат успокоить: морозы, что пришли в регион в предпраздничную неделю, уже отступают, и ничто не помешает нам выйти на улицу и насладиться фейерверками.

- Низкие температуры еще сохранятся в выходные, и в понедельник, но затем морозы уйдут на восток, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Во вторник, 31 декабря, как по заказу потеплеет до -13…-18. Самая комфортная погода, которая только может быть в это время! В новогоднюю ночь ожидается -18…-23. Это примерно на 2-3 градуса выше нормы. А вот на севере региона в новогоднюю ночь до -30…-35. Но там это привычное дело.

На все 8 праздничных дней точного прогноза у синоптиков пока нет, но ясно одно: по крайней мере, в первые 4 дня 2020 года никаких отклонений не произойдет. Столбик термометра днем будет показывать все те же -13…-18 градусов. Снега и ветра не ожидается вообще. Так что 1 января не сидим дома, а идем гулять: встаем на коньки, лыжи и катаемся с горок!

И в конце немного истории. Самая холодная новогодняя ночь, когда в городе подморозило выше -40 градусов, в Иркутске была зафиксирована еще в начале ХХ века; самая теплая - в середине 1970-х годов, когда потеплело почти до 0 градусов.

Юлия Янькова о погоде 31 декабря 2019 в Иркутске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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