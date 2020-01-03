Житель Саянска убил соседа из-за замечания о громкой музыке

Первые дни нового 2020 года закончились трагедией для одной из семей Саянска. От рук пьяного соседа там погиб молодой человек, его брат получил ранения. Об этом сообщают подписчики группы «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».

Все произошло ранним утром 2 января. Два брата проводили выходные дома, однако им постоянно мешала отдыхать громкая музыка, доносившаяся из соседней квартиры. Тогда молодые люди отправились к соседям, чтобы попросить их сделать музыку потише. Дверь им открыли трое пьяных парней. Сначала они никак не отреагировали на замечание.

- В итоге приехали ещё пять человек, завязался диалог на спокойных тонах, вопрос решался мирно, - сообщают пользователи соцсетей. – Но один из троих парней, которые изначально находились в квартире, схватился за нож и ударил им одного из братьев в горло. Остальные не ожидали такого поворота и побежали из подъезда.

По информации подписчиков, зачинщик поножовщины зацепил и второго брата, пытаясь также нанести удар ножом в горло. В итоге один из братьев от полученного ножевого ранения в горло умер дома на руках у своей девушки. Второй пострадавший остался жив.

В Следственном управлении СК России по Иркутской области «Комсомолке» подтвердили факт происшествия. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

- Установлена личность подозреваемого, однако задержать его пока не удалось, он скрывается, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ведомства. – Остальных фигурантов задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Совместно с сотрудниками МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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