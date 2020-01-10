Все на бал-маскарад: встретим старый Новый год 2020 в Иркутске на острове Конный

Только закончились новогодние праздники. Началась первая рабочая неделя. Но не стоит расстраиваться. Впереди еще один повод отдохнуть – старый Новый год. Конечно, этот праздник будет не таким масштабным, как в новогоднюю ночь. Но все же, нужно отпраздновать. Куда же отправиться 12 января? Если вы в Иркутске - на остров Конный. Там будет бал. Начало ровно в 14:00. Но элегантные сапожки оставьте дома. Возьмите с собой коньки.

Участником бала сможет стать каждый. Обязательное условие – выйти на лед в маскарадном костюме. Не забывайте надеть теплые вещи, ведь погода в городе будет --14 градусов. А вот кем стать, решаете только вы. Можете нарядиться символом Нового 2020 года – металлической крысой. А может, вы хотите стать настоящей звездой и превратитесь в любимого героя фильма или сказки? Включайте фантазию!

Гостей праздника ждет интересная программа, обещают подарок за лучший костюм, танцевальный флешмоб. Больше информации о празднике читайте здесь. Будьте уверены, каждый найдет себе занятие по душе.

- Бал на льду проводится в Иркутске уже в третий раз. В прошлом году отпраздновать старый Новый год пришли две тысячи человек в костюмах различных героев сказок и мультфильмов, - сообщили в пресс-службе администрации города. – Они не побоялись встать на коньки и поучаствовать в конкурсе.

А что делать, если коньков нет? Не проблема. На острове работает пункт проката. Да и холода бояться не стоит. Чтобы согреться, для посетителей будет работать кафе, где можно купить горячий чай и вкусную булочку.