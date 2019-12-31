2019-12-31T04:55:22+03:00
Общество

Погода на 31 декабря в Иркутске: днем до -12

Снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 31 декабря: днем до -12Погода на 31 декабря: днем до -12Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После нескольких морозных дней, в Иркутск вновь вернулось потепление. Длинные праздники в нашем городе начнутся 31 декабря вполне комфортными -12 градусами. Снега синоптики не обещают, ветер подует юго-восточный 3-8 м/с. Так что ничто не помешает нам в самую волшебную ночь года выйти на улицу и насладиться фейерверками. Кстати, ожидается, что теплая погода продержится у нас как минимум четыре дня.

По Иркутской области немного прохладнее. Днем, 31 декабря переменная облачность, местами небольшой снег, ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура -10,-15 градусов, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья до -5, в Катангском, северо-восточных и верхнеленских районах -19,-24, местами -26,-31 .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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