2019-12-31T09:10:52+03:00
Общество

Новогодний салют 2020 в Иркутске запустят в час ночи в сквере Кирова

Салют в Иркутске 2020 продлится несколько минут
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Новогодний салют 2020 в Иркутске запустят в час ночи в сквере КироваНовогодний салют 2020 в Иркутске запустят в час ночи в сквере КироваФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Если вы намерены отмечать Новый 2020 год не дома перед телевизором, а в центре города, тогда, не забудьте посмотреть праздничный салют. Итак, фейерверк на Новый год в Иркутске 2020 начнется в час ночи. Продлится он не дольше нескольких минут, так что если хотите сделать парочку удачных снимков, заранее включайте камеру на телефоне. Добавим, что заряды для праздничного фейерверка установили на парковке на Ленина, 14б. Отличным местом, откуда можно полюбоваться чудесами пиротехники, станет Нижняя Набережная.

Ну а начнется празднование Нового года в 23.00. По традиции, Дед Мороз со Снегурочкой «прилетят» в Иркутск за час до боя курантов. В 23.00 у главной елки в сквере Кирова начнется праздничная программа с песнями, играми, конкурсами и, конечно, призами.

Кстати, не забудьте захватить ледянки. Ведь в сквере Кирова работают большая горка для взрослых и подростков и маленькие горочки для малышей. И еще одна хорошая новость Чтобы все желающие смогли встретить Новый 2020 год в толпе земляков на главной площади города, в Иркутске будет продлена работа общественного транспорта. Муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить народ до 04.00 утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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