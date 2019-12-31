В какую стоматологию лучше обратиться в Иркутске

Стоматология Иркутск или, куда пойти лечить зубы в Иркутске, мы обычно рассматриваем разные варианты. В Иркутске стоматологическую помощь предлагают множество самых разнообразных клиник, и сделать выбор действительно непросто.

Один из вариантов решения проблемы - обратиться в муниципальную стоматологию по месту жительства. Вариант этот имеет, конечно, право на существование, однако выбирают его обычно люди, стремящиеся максимально сэкономить на собственном здоровье. Спектр услуг, которые может предложить муниципальная клиника каждому обладателю ОМС, не особенно широк.

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Гарантируется терапевтическое лечение в весьма ограниченном объеме: например, постановка цементных пломб из отечественного пломбировочного материала, из хирургии - удаление зуба, причем показаний к удалению множество - со сложными зубами возиться особенно не будут. А если вы, наслушавшись рекомендаций стоматологов, желаете провести профессиональную чистку зубов, бесплатно она доступна только в самом примитивном механическом варианте – зубные отложения удаляются вручную.

Как видите, необходимый минимум в наличии, но о том, чтобы провести серьезное лечение и сохранить вам зубы, речь не идет.

Но скорее всего, вы не стремитесь так просто расстаться с собственными зубами, а напротив - ищете место, где вам их сохранят. Стоматология Иркутска DI-Clinic, отлично известная многим иркутянам - как раз такая клиника. "Спасаем безнадежные зубы и помогаем в самых сложных случаях" - не просто рекламный слоган, а основной принцип работы клиники, который команда врачей воплощает в жизнь ежедневно.

С каждым пациентом в DI-Сlinic работает именно команда врачей. Это удобно с любой точки зрения: человеку нет необходимости много раз записываться на прием, последовательно обходя терапевта, гигиениста, ортопеда и т.д. Уже на первом диагностическом приеме выявляются имеющиеся проблемы и составляется четкий последовательный план необходимого лечения, причем план этот обязательно корректируется в зависимости от запросов и возможностей пациента. Доктор обязательно предложит несколько альтернативных вариантов коррекции имеющихся проблем и поможет определиться с выбором оптимальной стратегии. Такой подход очень привлекает пациентов как с точки зрения финансов, так и с точки зрения экономии времени.

Врачи DI-Clinic имеют в своем распоряжении современное лечебное и диагностическое оборудование, инструменты и материалы. Таких возможностей у большинства иркутских клиник просто нет. К примеру, активно используется мощный дентальный микроскоп. Да, в современной стоматологической практике зубы лечат под микроскопом. Точнее, проводят обработку и пломбирование корневых каналов, а также обработку глубоких кариозных полостей. Когда эти операции проводятся "вслепую", ошибок практически невозможно избежать. Казалось бы, пролеченный зуб продолжает беспокоить - знакомая ситуация, правда? Пациентам DI-Clinic она не грозит. Использование оптической техники позволяет врачу четко контролировать свои действия, добиваясь идеального результата. В итоге зубы, пролеченные таким образом, будет стоять еще неограниченно долго.

Обращаться в DI-Сlinic имеет смысл и в том случае, если в прочих стоматологиях города вам просто отказываются помочь, категорически настаивая на удалении зуба. Если даже современное терапевтическое лечение уже не поможет, хирурги DI-Сlinic выполняют ряд сложных зубосохраняющих операций. После них зуб, который признавали безнадежным, может полноценно прослужить еще немало лет.

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Нельзя не назвать ведущую специализацию клиники - дентальную имплантацию (имплантация зубов в Иркутске). Именно здесь работают лучшие хирурги-имплантологи города, в совершенстве владеющие как классическими, так и инновационными методами протезирования на импланататх. О высоком уровне профессионализма каждого врача красноречиво свидетельствуют престижные сертификаты о пройденном обучении в клиниках Швейцарии, Израиля, Германии. Оптимальный вариант имплантации здесь подберут для каждого пациента, даже в случае полной адентии (отсутствия всех зубов).

Еще одно направление работы DI-Сlinic - восстановление зубов и подбор оптимальных для пациента сложных ортопедических конструкций. Для создания керамических реставраций (искусственных коронок, мостовидных конструкций и т.д.), максимально точно повторяющих анатомию живого зуба, здесь используется комплекс швейцарского 3D-оборудования CAD/CAM. Восстановленные с их помощью зубы не только выглядят абсолютно естественно, но и несут полноценную жевательную нагрузку.

Свою основную задачу врачи клиники определяют просто: помочь каждому пациенту иметь максимально высокое качество жизни. Ведь от состояния зубов оно зависит напрямую. И если вам действительно важно собственное здоровье - выбирайте DI-Clinic.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

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