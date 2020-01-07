2020-01-07T11:14:55+03:00
Здоровье

Мигранты везут в Иркутск корь: чтобы обезопасить население, им будут ставить прививки

Сложная ситуация с этой болезнью и в Таиланде, любимом месте курортного отдыха сибиряков
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Мигранты везут в Иркутск корь: чтобы обезопасить население, им будут ставить прививки.Мигранты везут в Иркутск корь: чтобы обезопасить население, им будут ставить прививки.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Приезжие, которые прибывают в Иркутск с Украины и из Средней Азии в поисках работы, везут с собой корь. В прямом смысле слова. Потому что в их странах не соблюдается то, что медики называют "Календарь прививок". Под удар поставлены и те из горожан, что отказываются ставить вакцину либо, по каким-то причинам, им не сделали прививку в детстве. И ситуация уже нешуточная.

-На территории Иркутской области проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по кори, - сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. -К началу 2020 года в областную инфекционную больницу с диагнозом корь госпитализированы четверо. Трое из них только что приехали в регион.

Скажете, какая ерунда, ОРВИ больше заболевает? У кори последствия серьезнее, а отказавшихся делать прививку у нас хватает. Между прочим, под наблюдением из-за этого случая сейчас 641 человек, по работе или дома общавшийся с больными. 580 поставили вакцину.

Чтобы предотвратить массовую заболеваемость, меры принимаются серьезные. По приказу врио главного санитарного врача Иркутской области Дмитрия Савиных, все без исключения организации, фирмы и компании должны составить списки всех сотрудников до 35 лет. И обязательно указать, делали ли им прививку. Срок - до первого февраля.

Отдельный список придется составлять по тем, кому от 36 до 55 лет. Здесь эпидемиологов интересуют только те, кто попадает в группы риска. А это внушительное число людей: все, кто работает в лечебных и образовательных учреждениях, на транспорте, в торговле, в ЖКХ и социальной сфере, таможенники, вахтовики...

Предложено также в массовом порядке ставить прививки от кори всем мигрантам. Опять же, предприятия, которые принимают их на работу, будут извещать об этом.

КОНКРЕТНО

Корь наступает

Наибольшее количество случаев кори за последние 12 месяцев отмечено на Мадагаскаре - 151 032, Украине - 78 708, Филиппинах - 49 419, Индии - 36 251, Нигерии - 27 954, Бразилии - 18 927, Казахстане - 10 696, ДРК - 9245, Йемене - 9156, Таиланде - 7738. Регистрируются и летальные случаи: на Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори, число жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72.

В странах Европейского региона за 10 мес. 2019г. было зарегистрировано 101 280 случаев кори (в среднем - 109 на 1 млн населения).

Самые высокие показатели распространенности - в Украине, Казахстане, Киргизии, Грузии, Македонии и Литве. (Данные Роспотребнадзора России)

ИСТОЧНИК KP.RU

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