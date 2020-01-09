Об основной идее и основном духе V Пленума ЦК партии 7-го созыва

Газета «Нодон синмун» от 4 января в авторской статье осветила, что основная идея и основной дух V Пленума ЦК партии 7-го созыва – не ждать благоприятной ситуации сложа руки, а вести баталию за фронтальный прорыв.

- Иными словами, нельзя даже мечтать о том, что США и враждебные нам силы оставят нас в покое, и только силой опоры на собственные силы надо идти на фронтальный прорыв полосы трудностей, лежащих на пути продвижения вперед социалистического строительства, - подчеркнула она.

В статье отмечено нижеследующее.

В основной идее, основном духе V Пленума ЦК партии 7-го созыва отражены истина и урок истории, что нельзя питать иллюзии относительно врага и мира, надежду на снятие санкций, а также воплощена революционная жизненная логика, что только инициативная атака, а не пассивная оборона сможет превратить встречающееся трудное положение в лад.

И отражено такое требование, что следует еще больше наращивать внутренние силы во всех направлениях и мощью опоры на собственные силы преодолеть встречающиеся трудности.

Как волк в овечьей шкуре не укроется, агрессивная сущность империализма никогда не может измениться. Вот таково сегодняшнее поведение США.

Нутро США в том, чтобы под вывеской диалога и переговоров, ведя себя и так и сяк по-разному, извлекать свою политическую и дипломатическую выгоду и в то же время, неизменно прибегая к санкциям, постепенно истощать, ослаблять наши силы.

Реальность показывает, что в обстановке того, что в амбициях врагов задушить наш строй нет никаких изменений, было бы глупой ошибкой полагать, что ситуация будет смягчена и санкции будут сняты. Именно на этом пленуме приняты вполне подходящие и смелые меры на основе хладнокровного суждения сложившейся внешней ситуации.

Очередным смелым, наступательным боем последовательно ликвидировать всякие вызовы и трудности, мешающие нашему революционному поступательному шествию, и ускорять победу строительства могучего социалистического государства – вот это твердая воля нашей партии, пронизывающая нынешний пленум.

Все отрасли и все единицы должны высоко поднять лозунг «Опора на собственные силы и самообеспечение», идти на фронтальный прорыв полосы трудностей, лежащих на пути продвижения вперед. В этом путь к прославлению торжественного нынешнего года, когда отмечается 75-летие основания партии, как года великой победы, особо входящего в историю нашей партии и в летопись строительства самостоятельной державы.

Материалы и фото предоставлены КНДР.