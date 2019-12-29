Новый год в Тулуне: врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 31 декабря вновь встретится с жителями пострадавшего от наводнения города

Вице-премьер Правительства РФ, председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев посетили пострадавшие от паводка территории региона - Тайшетский, Нижнеудинский районы, город Тулун. Они посмотрели, в каком состоянии находятся социальные объекты, проинспектировали стройплощадки, пообщались с жителями.

В Тулуне, в микрорайоне Угольщиков, строится школа на 1275 мест. Несмотря на морозы, работы не прекращаются. К 1 сентября новое современное учреждение образования должно быть готово. В этом же микрорайоне строятся дома для пострадавших от паводка. Здесь планируется 10 пятиэтажек и три двухэтажных жилых здания. Последние уже возводятся, тулунчане заключают договоры на получение новых квартир. Одна из будущих жительниц строящихся домов, Людмила Абросимова, поделилась своей радостью – семья переедет в трехкомнатную квартиру, площадью 90 кв.м. Это переселенцы из аварийной пятиэтажки, которую минувшим летом эвакуировали в срочном порядке. Людмила Абросимова рассказала, что в доме проживало много пожилых людей, которые не хотели бы прекращать добрососедские отношения. Поэтому было бы замечательно, если бы они все вместе переехали в микрорайон Угольщиков.

Масштабное строительство сегодня развернулось и в микрорайоне «Березовая роща». Здесь возводят индивидуальные жилые дома с приусадебными участками по 15 соток. На 26 декабря завершено строительство пяти домов, еще 18 – в процессе сборки, для 31-го заливают фундаменты. С тулунчанами уже заключено 63 трехсторонних договоров подряда на строительство. Усадьбы сдают с отделкой – можно заезжать и жить.

Вице-премьер Правительства РФ, председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев посетили пострадавшие от паводка территории региона

Также Виталий Мутко и Игорь Кобзев посетили пункт долговременного размещения граждан, который находится в общежитии Тулунского аграрного техникума. Сейчас здесь проживает 40 человек. Большинство семей уже решило жилищный вопрос, и справят новоселье после Нового года. Между тем, с частью жильцов пункта есть проблемы. Виталий Мутко поручил с каждым решать вопрос индивидуально. Как бы то ни было, пункт долговременного размещения будет работать до тех пор, пока жильем не обеспечат всех.

В Тулуне состоялась и встреча с жителями, на которой люди делились своими проблемами, в основном связанными с взаимоотношениями в семьях – сестра лишила жилья брата, муж бросил жену с детьми и забрал себе сертификат на квартиру, право на жилье присвоили себе арендаторы, оставив без квартиры девушку-инвалида, и тому подобное. Виталий Мутко еще раз подчеркнул, что все эти вопросы нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Несколько сотен заявлений он забрал с собой в Москву. При этом вице-премьер отметил, что вопросов, требующих федерального реагирования, в пострадавших от наводнения территориях не осталось. Все должно решаться на местном уровне.

- Сейчас все в ваших руках, - обратил внимание Виталий Мутко. - Если нужны дополнительные ресурсы или дополнительные полномочия, обращайтесь. Будем вас поддерживать.

На совещании, которое вице-премьер провел в Тулуне, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что правительство региона выполнит все свои обязательства.

- Главная задача – обеспечить жильем всех пострадавших в срок, установленный главой государства. Для этого мы должны объединить усилия региональной и муниципальной власти, правоохранительных органов, всех заинтересованных в решении вопросов по ликвидации последствий паводка, - отметил Игорь Кобзев.

Врио губернатора дал членам регионального правительства ряд поручений.

- Надо заранее планировать несколько путей предоставления в собственность земельных участков бесплатно тем категориям граждан, которые имеют на это соответствующие права, либо предусмотреть выкуп или приобретение земли по кадастровой стоимости. Мы понимаем, что люди, которые переселяются в новые многоквартирные дома, в основном, привыкли жить, имея приусадебные участки, надворные постройки. Это надо учитывать, - сказал он.

Игорь Кобзев также подчеркнул необходимость наращивания темпов строительства жилья.

- Как только население увидит, что пошло строительство, поверьте, будет совершенно другой формат общения. Рабочая группа правительства региона, созданная по моему поручению, действует в пострадавших территориях, и изменения текущей обстановки мы будем анализировать еженедельно, - сказал врио губернатора.

Новый год Игорь Кобзев планирует встретить в Тулуне вместе с ключевыми министрами правительства региона. В канун 2020-го состоятся встречи с жителями, на которых будут еще раз рассмотрены проблемные вопросы.

- Позитивные изменения в Тулуне уже видны. Будем и дальше двигаться в этом направлении. Мы страницу перевернули. Уверен, дальше нас ждет только хорошее, - подчеркнул врио главы региона.