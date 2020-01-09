2020-01-09T13:06:57+03:00
Экономика

Тарифы на электроэнергию на 2020 год в Иркутске: цены вырастут с 1 июля

Через полгода тарифы на электроэнергию на 2020 год в Иркутске повысятся, правда, совсем ненамного
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Тарифы на электроэнергию на 2020 год в Иркутске: цены вырастут с 1 июля.Тарифы на электроэнергию на 2020 год в Иркутске: цены вырастут с 1 июля.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Цены на электричество в Иркутске еще десять лет назад составляли несерьезные 61-62 копейки. Во всей стране к тому времени уже следили за светом в квартирах и старались его всячески экономить. Один киловатт электроэнергии обходился соседям по Сибири в 2-3 рубля. Тарифы на электроэнергию на 2020 год в Иркутске, окруженном каскадом ГЭС, по-прежнему самые низкие в стране.

Но и они растут и уже заставляют экономить. Сегодня горожане платят за электрическую энергию 1, 11 рубля, а жители сельской местности – 0, 777 рубля. Через полгода цены пересчитают.

- С 1 июля текущего года тариф для городского населения Приангарья вырастет и составит 1,17 руб./кВт ч, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, ссылаясь на норматив, установленный Службой по тарифам.

Жителям сельских населенных пунктов также придется повысить расходы на электроэнергию, хотя и совсем немного. Для них тариф составит 0, 819 руб./кВт ч.

Надо сказать, таким тарифам просто позавидуют все соседи по региону, которые платят за свет много больше. В Красноярском крае, например, популярны двухставочные тарифы, о которых наши жители и не слышали ( это когда стиральную машину включают по ночам, а в мультиварке используют отложенный старт). А все потому, что у них и тариф 1, 81 руб./кВт ч. И то, если уложатся в социальную норму. А нет – так стоимость киловатта дорожает на рубль.

Так что иркутянам, действительно, грех жаловаться. Тарифы на электроэнергию на 2020 год в Иркутске невысокие. Но вот тем, кто обогревает зимой дома в частном секторе только с помощью электричества ( а таких много) стоит подумать о том, что цифры в чеке за свет растут и будут расти дальше. Поэтому, может быть, стоит использовать комбинированную систему отопления, не забывая о печках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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