С нового года пенсионеры инвалиды и мамочки будут получать больше. Региональные льготы в Иркутске на 2020 год увеличены. В первую очередь, индексация коснулась пособий и денежных выплат участников Великой отечественной войны и ветеранов труда.

- С 1 января дети войны получат по 500 рублей каждый месяц. Труженикам тыла и ветеранам труда будут отдавать ежемесячно 525 рублей, - сообщили в пресс-службе правительства региона. – Больше будут выплачивать ветеранам труда Иркутской области - 504 рубля. Пострадавшим от политических репрессий и реабилитированным гражданам пособия подняли до 477 рублей.

Региональные выплаты в Иркутске на 2020 год увеличили и для детей. Пособие на ребенка составит 306 рублей в южных районах области, а в северных немного больше – 331 рубль. Для одиноких мам выплаты подняли до 612 и до 663 рублей для южных и северных районов соответственно. Выплаты на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или проходят службу по призыву, тоже увеличились: в южных районах области - 459 рублей, в северных - 497 рублей.

Стал больше размер единовременной выплаты при рождении ребенка. Семья сможет получить от 5 до 10 тысяч рублей. Но есть обязательное условие: среднедушевой доход должен быть ниже двойной величины прожиточного минимума.

- Ежемесячные доплаты к пенсии получат военнослужащие, которые стали инвалидами из-за военных травм, - пояснил исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. – Инвалидам первой группы будут платить по 6 325 рублей. Для инвалидов второй группы пособия в Иркутске на 2020 год увеличатся до 5 060 рублей, а для третьей группы - до 4 111 рублей.

Индексация коснулась неработающих пенсионеров до 80 лет. Всем, кто имеет звание «Заслуженного мастера спорта России (СССР)», «Заслуженного тренера России (СССР)», «Заслуженного тренера РСФСР» и «Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации» выплаты будут увеличены. Но не только эта категория попала в список «на повышение». Пенсионеры без работы, имеющие звание «Заслуженный врач России», со стажем в спортивной медицине не менее десяти лет тоже будут получать больше. Ежемесячное пособие в Иркутске на 2020 год для них составит 4 058 рублей. А вот тем, кто уже отметил 80-летний юбилей, будут платить по 8 116 рублей.

Региональные льготы в Иркутске на 2020 год повысили и для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и тем, кто получал персональные пенсии союзного значения. Их размер в этом году 6 325 рублей. Для тех, кто получил персональные пенсии республиканского значения, награждены орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденом Ленина, удостоен звания лауреата Ленинской премии или Героя Социалистического Труда по новым стандартам выплата составит 4 744 рубля. Увеличилось пособите до 3162 рублей и для тех, кто получал премии местного значения, а также гражданам, достигшим на 20 августа 1992 года возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, и имевшим право на персональные пенсии.