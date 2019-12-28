Наркоз для детей при лечении зубов в Иркутске

"Лечим зубы под наркозом" - одно из предложений, которыми сегодня пестрит реклама стоматологических клиник Иркутска. Наркоз предлагается использовать при лечении зубов и взрослым, и детям. Казалось бы, заманчиво - ведь под наркозом человек гарантированно не будет чувствовать боль. А именно испытанная однажды в стоматологическом кресле боль пугает и отвращает многих из нас от своевременных визитов к врачу.

Но так ли уж хороша идея прибегать к общему наркозу каждый раз, когда требуется вылечить зуб? Общий наркоз, и это известно каждому, далеко не безразличен для организма, имеет солидный список противопоказаний и может давать самые неожиданные осложнения. В случае, когда необходимо хирургическое вмешательство, без наркоза не обойтись. Но вот зубы можно лечить гораздо более щадящим способом. Вы спросите как?

Фото: архив компании

Нужно просто выбрать не общий наркоз, лечение зубов под седацией. Именно лечение под седацией предлагает своим пациентам семейная стоматологическая клиника Кристалл, так хорошо известная многим иркутянам.

Врач иркутской детской стоматологи Кристалл пояснит сразу: седация - это не наркоз в общепринятом смысле. У нее нет таких вредных последствий, как у классического наркоза, и именно потому лечение под седацией рекомендуется детям, причем самого юного возраста.

Если у малыша 3-4 лет уже есть проблемы с молочными зубами - их нужно устранять обязательно! Кариозные молочные зубы практически обязательно становятся причиной развития кариеса у постоянных зубов. Но как же уговорить такого кроху спокойно сидеть в стоматологическом кресле?

На помощь приходит именно седация зубов. Вдыхая смесь специального седативного препарата через носовую маску, малыш полностью расслабляется, успокаивается, и не будет испытывать ни боли, ни стресса. Состояние такое пациенты сравнивают с приятной дремотой. Вам (или вашему малышу) будет тепло, комфортно... и совершенно не страшно!

Седация прямо показана при лечении ребятишек с любыми неврологическими проблемами, гиперактивностью, аллергикам (для детей с названными проблемами обычный наркоз может быть просто опасен!) Седация не имеет практически никаких врачебных противопоказаний, разве что не должна применяться, если ребенок прямо сейчас болен ОРВИ, и у него затруднено носовое дыхание.

В детской стоматологии Иркутска Кристалл врачи имеют уже длительный опыт применения седации для пациентов с самыми различными проблемами. И для ребенка, и для родителей удобно, что за один-единственный прием врач получает возможность максимально аккуратно и тщательно провести лечение всех кариозных зубов. Результаты лечения под седацией, по данным статистики, в разы лучше. Именно поэтому в США, Израиле, многих странах Европы детям лечат зубы только таким образом. Для развитых стран это обычная практика, для России - сравнительное новшество. И как же хорошо, что оно теперь доступно и маленьким жителям Иркутска. (уточним здесь, что под седацией в Кристалле можно лечить зубы и взрослым. Если вы хотите максимального комфорта во время сложных манипуляций стоматолога - это ваш вариант!)

Фото: архив компании

Беспокойных родителей обычно успокаивает, что под седацией малыш не отключается полностью. Ребенок остается в сознании, выполняет просьбы доктора, может ответить маме. Действие препарата заканчивается практически сразу, как только закончиться лечение. Живость и непоседливость возвращается к юным пациентам Кристалла в полном объеме - и можно идти домой со здоровыми зубками!

Выбор способа лечения для своего ребенка - всегда серьезный момент. Вкладываясь в качественную стоматологию, мы вкладываемся в будущее ребенка. И это не просто пафосные слова: здоровые зубы, красивая улыбка - основа уверенности в себе, без которой в современном обществе человеку приходится несладко.

Выбирая что-то для своего малыша, мы всегда выбираем сердцем. И сделав правильный выбор, можем быть уверены - все обязательно изменится к лучшему.

Контакты семейной стоматологии Кристалл: г. Иркутск, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 83952505203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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