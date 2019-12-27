Иркутский авиазавод: 2019 год в цифрах и событиях

ЯНВАРЬ

– Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на Иркутском авиазаводе, где ему впервые был продемонстрирован обновленный истребитель Су-30СМ с улучшенной дальностью обнаружения и опознавания воздушных целей самолета, оснащенный новыми высокоточными средствами поражения.

Фото: Иркутский авиазавод

ФЕВРАЛЬ

– Летчики-испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) приступили к полетам по программе сертификационных испытаний лайнера МС-21. В июне прошла вторая сессия полетов в рамках программы валидации нового самолета. Третью сессию полетов на МС-21испытатели EASA успешно завершили в октябре.

Фото: Иркутский авиазавод

МАРТ

– 16 марта с аэродрома ИАЗ впервые поднялся в небо третий опытный самолет МС-21-300. 27 апреля лайнер совершил перелет из Иркутска в Ульяновск, где был окрашен по серийным технологиям, а уже 13 мая третий МС-21 перелетел в Жуковский и присоединился к программе сертификационных испытаний.

Фото: Иркутский авиазавод

АПРЕЛЬ

– Пилотажная группа «Русские витязи» на иркутских Су-30СМ произвела фурор на выставке LIMA-2019, где «Витязи» в рамках одного полета синхронно выполнили Петлю Нестерова, а также «зеркальное отражение», «трюк падающего листа» и «перекрестную» бочку.

Фото: Иркутский авиазавод

МАЙ

– В мае ИАЗ с рабочим визитом посетила представительная делегация ГК РОСТЕХ. Гости побывали на всех основных производствах завода, на строящихся объектах и складских помещениях. Цель визита – оценка возможностей предприятия в рамках передачи ПАО «Корпорация «Иркут» в состав РОСТЕХ.

Фото: Иркутский авиазавод

ИЮНЬ

– ПАО «Корпорация «Иркут» представила макет самолета МС-21-300 и тренажер для экипажей лайнера на авиасалоне Paris Air Show-2019. Кроме того, в июне самолеты Су-30СМ, Як-130 и Як-152 приняли участие в форуме «Армия-2019».

Фото: Иркутский авиазавод

ИЮЛЬ

– Сборная ОАК, в состав которой вошли молодые сотрудники Иркутского авиазавода, приняла участие в VIII Молодежном форуме «Инженеры будущего». По итогам состязаний сборная ОАК заняла 8-е место из 100.

Фото: Иркутский авиазавод

АВГУСТ

– В августе на Иркутском авиазаводе отметили 85-летие предприятия. «За заслуги в развитии авиационной промышленности и достигнутые трудовые успехи» коллективу завода вручена Благодарность Президента РФ В.В. Путина. Кроме того, большая группа работников завода отмечена ведомственными и госнаградами, грамотами и благодарностями ПАО «ОАК» и региональных властей.

Фото: Иркутский авиазавод

– На авиасалоне МАКС-2019 был впервые публично представлен самолет МС-21. В демонстрационных полетах принял первый летный МС-21, еще два лайнера были размещены на статических стоянках. Лайнер, оборудованный пассажирским салоном, посетил В.В. Путин.

Фото: Иркутский авиазавод

Фото: Иркутский авиазавод

СЕНТЯБРЬ

– МС-21-300 был впервые представлен за рубежом – на фестивале авиации, космоса и технологий «TEKNOFEST 2019» в Стамбуле. Самолет принял участие в летной программе и был открыт для посещения.

Фото: Иркутский авиазавод

ОКТЯБРЬ

– 25 лучших студентов профильных учебных заведений получили именные стипендии ИАЗ. Студенты ИрНИТУ – по 30 000 рублей, учащиеся Машиностроительного колледжа и Иркутского авиатехникума – по 18 000 рублей.

Фото: Иркутский авиазавод

НОЯБРЬ

– Учебно-боевой Як-130 стал звездой DUBAI AIRSHOW 2019. В ходе летной программы самолет наглядно продемонстрировал высокие маневренные возможности.

Фото: Иркутский авиазавод

Фото: Иркутский авиазавод

ДЕКАБРЬ

– На пятом опытном самолете МС-21 (на который установят отечественные двигатели ПД-14), прошла стыковка фюзеляжа, идет стыковка крыла и монтаж систем лайнера. Кроме того, на ИАЗ продолжается изготовление узлов и агрегатов первых серийных МС-21.

Фото: Иркутский авиазавод

– 25 декабря впервые поднялся в небо четвертый опытный самолет МС-21-300.

Фото: Иркутский авиазавод

История Иркутского авиазавода продолжается…

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