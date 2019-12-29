«Выходи за меня»: эту фразу все реже слышат девушки в Иркутской области

«Не хочу учиться, хочу жениться» - этих слов, которые однажды произнес герой комедии Дениса Фонвизина «Недоросль» Митрофанушка из уст современной молодежи редко услышишь. Да что говорить, люди более старшего возраста нынче под венец также не торопятся. Об этот говорит статистика службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Так, с 1 января по 25 декабря 2019 года свои отношения официально оформить решились 17 584 пар нашего региона. Однако, за это же время зарегистрировано 11 770 разводов.

В прошлом году сибиряки шли к алтарю охотнее. В 2018-ом на свет появилось 18 082 семьи, что на 500 больше, чем в нынешнем. Количество распавшихся ячеек общества также уменьшилось на 149, в 2018-ом разошлись «как в море корабли» 11 911 некогда влюбленных парочек. О чем говорят эти цифры? Может быть, в браке все меньше романтики и прежде чем сказать «Выходи за меня» и ответить «Да» нужно взвесить все за и против?

А теперь давайте посмотреть на возраст молодоженов. В уходящем году стать мужем в возрасте от 25 до 34 лет решили 49% мужчин, заключивших брак. 25% предложений руки и сердца сделали молодые люди 18-25 лет, и столько же зрелые иркутяне от 35 и старше.

Что касается женщин, то заветное «да» в ответ сказали сибирячки 25-34 лет в 50% от общего количества бракосочетаний. 31, 5% «взяли» дамы от 35 и старше, чуть более 20 % юных особ 18-24 лет решили, что они уже готовы к браку.

Кстати, большинство разводов также приходятся на возраст 25-39 лет. Женщин подавших на развод в 2019-м году в этом возрасте 60%, мужчин – чуть более 53%.

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