2019-12-29T16:43:44+03:00
Общество

Сайт "Комсомольской правды" за последние три месяца побил рекорд - 7, 4 млн. просмотров

В среднем материалы сайта в месяц прочитывали 2, 4 миллиона раз
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сайт "Комсомольской правды" за последние три месяца посетили больше 3, 6 миллиона человек.Сайт "Комсомольской правды" за последние три месяца посетили больше 3, 6 миллиона человек.
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Сайт "Комсомольской правды" в Иркутске поздравляет всех с Новым годом и подводит итоги, пока первые. А нам есть чем гордиться!Согласно данным установленного на нашем сайте счетчика Liveinternet (они доступны каждому), за последние три месяца гигантская аудитория нашего сайта ( более 1, 2 миллиона пользователей в месяц в среднем) 2,4 миллиона раз ( тоже в среднем, рекорд мы фиксировали в октябре, остановившись на цифре 2, 8 млн.) знакомилась с новостями, статьями, видео и фоторепортажами сайта.

Это очень много, говоря языком сухой статистики, в конце прошлого года в течение трех последних месяцев года с нами было в среднем 667 тысяч посетителей, которые просмотрели страницы сайта 1,7 миллионов раз.

Читателей становится больше, постоянная аудитория растет. . А это значит, что вы, наши читатели, с нами. Вы доверяете информации «Комсомольской правды». Ну а мы стараемся для вас делать хорошие материалы, находить интересные истории, с колес давать новости.

Наш сайт идет в ногу со временем – около 72% читателей переходят на его страницы со смартфонов. А их владельцы, как мы знаем, это самая мобильная публика. Они смотрят статьи и новости в маршрутке по дороге на работу, и в перерывах между парами в университете, и даже на работе.

Не верите? Напрасно! Благодаря счетчикам сайта, мы о о своем читателе знаем если не все, то многое. Кто нас читает? Итак, это те, у кого есть смартфоны.Еще 30% заходит на сайт с компьютеров, причем очень многие - с рабочих. А мы не против! В основном наша публика, как принято говорить, это молодые и динамичные люди 25-34 лет от роду - больше 30%. Это как раз публика со смартфонами. Но те, кто принимает решения ( имеется в виду, конечно, возраст), не думают уступать. Среди читателей сайта много тех, кому от 35 до 45 лет - и старше 45 лет - по 23% .

Наша аудитория -семейные люди,живущие и в городе и в селе. Они интересуются не только новостями, но и большими проектами, которые традиционно интересуют читателей. В последние три месяца это были, конечно, пользующиеся невероятной популярностью конкурс «Классный учитель» и наша акция "Губернаторский дневник", во время которой мы даем возможность школьным отличникам похвастаться своими достижениями и, если они будут признаны весомыми, попасть в число счастливчиков, которые встретятся с губернатором. Кстати, пятерки можно сдавать и в январе!

Мы готовы и дальше радовать вас нашими новостями, эксклюзивными материалами и интересными интервью. Оставайтесь с нами!

Благодарим вас за интерес к нашему труду.

С Новым годом!

Всегда ваша, "Комсомолка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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