Крысенок быстро надоел: грызуна, подаренного в Новый год, сдали в иркутскую зоогалерею

Ну вот, на календаре только первые числа января, а в зоогалерею Иркутска уже сдали первого в этом году крысенка. Символов года с осени раскупали во всех зоомагазинах города, чтобы вручить в качестве подарка или поселить у себя - к удаче. Но ведь за животным нужен особый уход: просторная клетка, специальный корм. Не каждый готов заботиться о питомце. Поэтому, увы, подаренные грызуны становятся обузой.

- Первый крысиный подарочек в этом году, - рассказывает координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина в соцсетях, выложив фотографии пушистого серого грызуна. - Оказался очень милым, спокойным и немного тощим мальчиком, но в квартире не прижился. Будет у нас жить в качестве любимца на кухне.

Теперь пушистик живет в Доме природы. Фото: иркутская зоогалерея.

Сибиряки в комментариях удивились - как можно вот так просто распрощаться с другом?

- Это не друзья, с которыми жили долго, а новогодние подарки, которых никто не ждал и не просил, - отвечает Людмила Ивушкина. - Как правило, с ними после праздников так и поступают, сдают в приют или передаривают дальше. Подарили, пожил, надоел.

Вот хозяин и сдал крысенка в зоогалерею. Теперь маленький пушистик поселился в Доме природы.

- Ну хоть не выбросили, и на том спасибо, - обсуждают в соцсетях судьбу грызуна. - Все-таки живые подарки нужно согласовывать. Тогда и не будет столько животинок-отказников.

Символ года, увы, быстро надоел новым владельцам. Фото: иркутская зоогалерея.

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