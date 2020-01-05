2020-01-05T07:48:24+03:00
Дом. Семья

Крысенок быстро надоел: грызуна, подаренного в Новый год, сдали в иркутскую зоогалерею

Символ года, который "не прижился в квартире", теперь поселился в Доме природы [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
В квартире не прижился: первого крысенка сдали в иркутскую зоогалерею в наступившем году. Фото: иркутская зоогалерея.В квартире не прижился: первого крысенка сдали в иркутскую зоогалерею в наступившем году. Фото: иркутская зоогалерея.
Изменить размер текста:

Ну вот, на календаре только первые числа января, а в зоогалерею Иркутска уже сдали первого в этом году крысенка. Символов года с осени раскупали во всех зоомагазинах города, чтобы вручить в качестве подарка или поселить у себя - к удаче. Но ведь за животным нужен особый уход: просторная клетка, специальный корм. Не каждый готов заботиться о питомце. Поэтому, увы, подаренные грызуны становятся обузой.

- Первый крысиный подарочек в этом году, - рассказывает координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина в соцсетях, выложив фотографии пушистого серого грызуна. - Оказался очень милым, спокойным и немного тощим мальчиком, но в квартире не прижился. Будет у нас жить в качестве любимца на кухне.

Теперь пушистик живет в Доме природы. Фото: иркутская зоогалерея.

Теперь пушистик живет в Доме природы. Фото: иркутская зоогалерея.

Сибиряки в комментариях удивились - как можно вот так просто распрощаться с другом?

- Это не друзья, с которыми жили долго, а новогодние подарки, которых никто не ждал и не просил, - отвечает Людмила Ивушкина. - Как правило, с ними после праздников так и поступают, сдают в приют или передаривают дальше. Подарили, пожил, надоел.

Вот хозяин и сдал крысенка в зоогалерею. Теперь маленький пушистик поселился в Доме природы.

- Ну хоть не выбросили, и на том спасибо, - обсуждают в соцсетях судьбу грызуна. - Все-таки живые подарки нужно согласовывать. Тогда и не будет столько животинок-отказников.

Символ года, увы, быстро надоел новым владельцам. Фото: иркутская зоогалерея.

Символ года, увы, быстро надоел новым владельцам. Фото: иркутская зоогалерея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скажите, как его зовут: кличку Половинка дали собаке, пять лет живущей после гибели хозяина у трассы в Сибири

Дворнягу назвали так в честь деревни, в окрестностях которой она обитает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это просто ужас какой-то!»: зоозащитники отобрали у сибирячки пекинеса, пристроили в добрые руки, а потом потеряли на прогулке
Собака была на самовыгуле, на ней не было ни ошейника, ни поводка. Зооактивисты подумали, что пес – бродячий и попытались спасти его от жизни на морозе [давайте обсудим!]
Кавказская овчарка: характер хвостатого и описание породы
Сила, достоинство, благородство, ум, красота — вот далеко не полный перечень достоинств кавказской овчарки. Эти собаки прошли рядом с человеком сквозь тысячелетия, оставаясь его друзьями, но никогда не становясь слугами
Новости 24
ДТП в Братском районе: один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении автомобилей
Гороскоп на 5 января от бурятских лам: устройте шопинг и романтический ужин
В Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру
Накажут за снюс: 88 партий некурительной табачной смеси выявлено в магазинах Иркутской области
В Иркутской области изменился номер телефона для регистрации туристических групп
В Иркутске за три дня нового года произошло 40 автоаварий
В Усольском районе почти две недели разыскивают пропавшего мужчину
В Иркутской области на реке Ангара задержали браконьера
В новогоднюю ночь житель Бурятии задушил иркутянина шнуром от электроприбора
Погода 4 января в Иркутской области: потеплеет до +2 градусов
Самый большой школьный планетарий России, открытый в школе № 19 Иркутска, начал прием посетителей