В деревне Олха под Шелеховом объявили режим ЧС: домам угрожает разлившийся ручей
-Ручей подступает к домам!
Жители деревни Олха в Шелеховском районе только руками всплескивают. Не везет! Летом, во время наводнения, взбунтовалась река Олха, именем которой и названа деревня. Серьезных последствий удалось избежать, но ущерб был все равно. А тут зима. Январь. И домам грозит незамерзший ручей.
Подтопление домов угрожает деревне Олха под Иркутском.
- Введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха, уточняют в ГУ МЧС по Иркутской области. - Создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу «Шелехов-Большой луг».
А это уже серьезно. За ситуацией следят. В администрации Шелеховского района создана рабочая группа комиссии по предупреждению ЧС.
В самой Олхе строят заградительный ров и возводят вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Это должно помочь защитить от разбушевавшегося ручья и деревню, и дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU