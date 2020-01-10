2020-01-10T11:35:56+03:00
Происшествия

В деревне Олха под Шелеховом объявили режим ЧС: домам угрожает разлившийся ручей

Для защиты от разбушевавшейся стихии в деревне строят заградительный ров и вал [фото, видео
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В деревне Олха под Шелеховом объявили режим ЧС: домам угрожает разлившийся ручей.В деревне Олха под Шелеховом объявили режим ЧС: домам угрожает разлившийся ручей.
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-Ручей подступает к домам!

Жители деревни Олха в Шелеховском районе только руками всплескивают. Не везет! Летом, во время наводнения, взбунтовалась река Олха, именем которой и названа деревня. Серьезных последствий удалось избежать, но ущерб был все равно. А тут зима. Январь. И домам грозит незамерзший ручей.

Подтопление домов угрожает деревне Олха под Иркутском.

- Введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха, уточняют в ГУ МЧС по Иркутской области. - Создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу «Шелехов-Большой луг».

А это уже серьезно. За ситуацией следят. В администрации Шелеховского района создана рабочая группа комиссии по предупреждению ЧС.

В самой Олхе строят заградительный ров и возводят вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Это должно помочь защитить от разбушевавшегося ручья и деревню, и дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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