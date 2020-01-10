Запрет на вылов омуля снят: не везде, и только для любителей подледной рыбалки

Ловить омуль снова разрешили. Только далеко не всем и не везде. Повезло любителям подледного лова. Им можно рыбачить на участке «Огород» и «Центральный» в Чивыркуйском заливе на льду озера Байкал.

- Вчера, 9 января, обозначили специальные места для ловли омуля и сига, - рассказал «Комсомолке» директор ФГБУ «Заповедное подлеморье» Михаил Овдин. – Сейчас толщина льда около 20-25 сантиметров. Но выходить на лед пока запрещено – официальные переправы еще не открыты.

Существует ограничение по количеству выловленной рыбы - только 5 килограмм в сутки на одного человека. Да заниматься можно только подледным ловом. Поймать рыбу можно только специальной бормашовой удочкой. Снова запрет начнет действовать через несколько месяцев, когда лед на озере растает. Тогда ловить омуль будет снова запрещено.

Напомним, уже 3 года назад, в 2017 году, на Байкале запретили вылов омуля. Причем не только в промышленных масштабах. Ограничения коснулись и любителей посидеть с удочкой на берегу, и тех, кто зарабатывал на этом годами. Жителям прибрежных поселков стало намного сложнее – работать было негде. Заниматься нелегальной рыбалкой решались немногие. Ведь за несколько хвостов можно было получить срок.

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