Цены на жилье в Иркутске: новостройки за год подорожали на 21,1%, вторичка – на 6,5%

Купить свое уютное гнездышко, чтобы не ютиться в съемных квартирах или у родственников - заветная мечта многих. И, увы, нередко несбыточная – ведь цены на жилье в Иркутске кусаются. Судя по исследованиям федерального портала «Мир квартир», в 2019 году Иркутск попал в топ-20 крупных городов страны с самой высокой стоимостью квадратного метра. Причем, как в новостройках, так и на «вторичке». Итак, что говорят цифры?

- Квадратный метр в новостройках за год сильнее всего подскочил в цене в Магнитогорске - 23,5%, Астрахани - 21,2%, Иркутске - 21,1%, Краснодаре - 20,9% и Хабаровске - 18,8%, - сообщают исследователи. - Причины? Застройщики думают, что многие конкуренты могут уйти с рынка в связи с введением эскроу-счетов, так что квартир на продажу станет меньше. К тому же, покупатели в первую очередь разбирают дешевое жилье, из-за этого средняя цена растет.

Судя по исследованиям, в среднем за квадрат в новостройке иркутяне отдают 67 067 рублей. По этому параметру наш город занимает 18-ю строчку рейтинга. Из сибирских городов дороже купить жилье только в Новосибирске – 69 794 рублей за квадратный метр. А вот в соседнем Улан-Удэ цены на новостройки в прошлом году почти не менялись. Квадрат стоит порядком меньше, чем у нас – 47 419 рублей.

Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Считаем: двухкомнатная квартира площадью в 50 квадратов обойдется иркутянам в 3,327 миллиона рублей. Да, немаленькая сумма, особенно для молодых семей с детьми. Но зато свой уголок в новостройке.

А теперь о «вторичке». Здесь Иркутск снова в топ-20 по цене. За год стоимость за квадратный метр выросла на 6,5%, и теперь составляет 67 506 рублей. Получается, что за просторную «двушку» в той же хрущевке в нашем городе придется раскошелиться до 3,819 миллиона. Дороже, чем в новостройках.

- Вторичное жилье подорожало из-за бурного роста цен на новостройки, - утверждают аналитики. - Многие поняли, что даже по сниженным ставкам не потянут ипотеку в только что возведенном доме, и бросились искать счастье среди «вторички». Видя волну спроса, ее владельцы ободрились и повысили ценники. А если жилье все-таки простаивает, то при продаже хозяева делают покупателям скидки.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр КОЗЛОВ, директор риелторского агентства Иркутска

Причины роста стоимости - переселение из Тулуна и дешевеющая ипотека

- Самый высокий спрос, как правило, на ликвидное жилье – просторные однокомнатные квартиры площадью до 30 квадратов или «двушки» до 50 квадратов. В прошлом году такое жилье в Иркутске заметно подорожало, поскольку сюда активно переезжали из зоны подтопления в Тулуне. Еще один фактор - в конце 2019 года стала дешеветь ипотека, люди все охотнее приобретают недвижимость, вот ценник и растет. «Вторичка» всегда дороже, потому что это готовые квартиры, которые можно быстро продать, купить или сдать. Ожидаем, что в этом году цены на жилье тоже будут расти. Причины все те же – тулунчане продолжают переселяться в Иркутск, а ипотека дешевеет.