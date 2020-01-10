2020-01-10T14:50:07+03:00
Наука

Лунное затмение 10 января: Луна станет блеклой

Астроном Сергей Язев объяснил, что обычному человеку удастся разглядеть в лунном затмении 10 января только это
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Лунное затмение 10 января: Луна станет блеклой.Лунное затмение 10 января: Луна станет блеклой.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны. Этого события все ждут, ведь в этом году никаких похожих явлений точно не было еще. А что мы сможем увидеть, когда наступит лунное затмение 10 января ? Мы попросили рассказать об этом известного астронома, руководителя обсерватории Иркутского гос Сергея Язева.

На сайтах планетариев сообщают, что само астрономическое явление будет продолжаться четыре часа четыре минуты — с 20:08 до 00:12 московского времени. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22:10 по Москве. Красиво!

-А на самом деле ночью мы с вами увидим полную круглую Луну и все, - несколько разочаровал Сергей Язев. -Может быть, не такую яркую, как обычно. Ведь это полутеневое затмение. Вот как это объяснить наглядно, чтобы все поняли? Допустим, так. Если бы мы с вами сидели на Луне и смотрели на Солнце, то увидели, что светило чуть-чуть загорожено Землей. То есть на Луну попадает чуть меньше света, чем обычно. И поэтому ее яркость во время полутеневого затмения слегка, совсем незначительно меньше, чем обычно. Если не знать — увидим полнолуние, и все.

Но для тех, кто хочет проверить, указываем, когда смотреть лунное затмение 10 января. По нашему, иркутскому, времени получается — с 01.08 до 05.12 утра, уже 11 января. Конечно, на утро мы можем не рассчитывать, там уже светать начнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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