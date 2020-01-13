Братский саночник Семен Павличенко завоевал золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге

Лучший саночник мира прошлого года братчанин Семен Павличенко завоевал первые золотые медали в новом сезоне. На очередном этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, 28-летний сибиряк выиграл золото в командной эстафете. Помимо Семена в составе сборной России выступали Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов. При этом, блистательную победу российские саночники одержали, установив новый рекорд трассы.

- Результат наших спортсменов - 2:22.517, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России. - На 0,013 секунды мы опередили серебряных призеров - хозяев трассы, сборную Германии, показавшей результат в 2:22.530. Бронза досталась сборной Италии.

Семен Павличенко (второй слева) Фото: федерация санного спорта России.

А вот в соревновнованиях одноместных саней, Семен Павличенко попасть в тройку призеров, увы, не смог. После первого заезда братчанин финишировал на 4 месте, во втором заезде стал - 7. Ну а в итоговой таблице наш саночник занял лишь 5 место. Еще один братчанин Александр Горбацевич стал 20-м. Добавим, что в общем зачете Кубка мира 2020 Семен Павличенко пока идет на 6-м месте.

Кстати, в конце прошлого года Семен Павличенко, признался, что перед началом прошлого сезона, который стал лучшим в его карьере, он всерьез задумывался об уходе из большого спорта. Тогда сибиряк поставил перед собой высокую цель, выиграть все что можно, и добился ее. Сезон в итоге Семен закончил в ранге чемпиона мира и Европы, выиграл общий зачет Кубка мира, взял золото чемпионата России, и завоевал главную награду сезона - «Большой хрустальный глобус».

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019. Чемпион России 2019.

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