Погода на Крещение 2020 в Иркутске: днем в городе будет всего -10

Верующим мороз не помеха. И это - несмотря на то, что церковь каждый раз объясняет -окунаться в иордань в Крещение - это народный обычай, а не установленный церковью обряд. Не обязательно. Но людей не остановишь. Тысячи жителей Иркутской области ежегодно, несмотря на любой мороз, опускаются в проруби с освященной водой. Поэтому вопрос - какая погода на Крещение 2020 ждет Иркутск - далеко не праздный. Об этом мы спросили начальника отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлии Яньковой.

-Прогноз погоды на Крещение, 19 января, конечно, будет еще корректироваться, - ответила Юлия Янькова. -Но уже сейчас можно сказать, что в воскресенье будет достаточно тепло для января - днем ожидаем -9...-10. Думаю, те, кто традиционно окунается в иордань, порадуется этой информации.

-К нам снова вернутся теплые зимние деньки, которые так радовали все новогодние праздники?

-Да, теплый воздух будет "затекать" в Иркутск уже в пятницу, 17 января, - поясняет Юлия Янькова. - Поэтому в субботу, 18 января, днем ожидается -9...-11, ночью -15...-18. Такая же погода ожидается и на Крещение, 19 января. Хотя мы и ждем, что к вечеру новый холодный фронт, надвигающийся на область, будет теснить теплый. И крещенские морозы в городе все же установятся, хотя и позже обычного.

По данным метеорологов, та погода, которая стоит в регионе сегодня - вполне нормальна для января в Сибири. В январе в Иркутске и должно быть -20 по утрам, просто мы отвыкли. Кстати, в Ангарске, в каких-то 50 километрах от областного центра, температура утром 13 января понижалась до -32, а в ближнем Хомутово - 28.