Сообщение о 5-м пленуме ЦК ТПК 7-го созыва

Пхеньян, 1 января. /ЦТАК/ – 5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва прошел с 28 по 31 декабря 108 года чучхе (2019) в штаб-квартире ЦК партии.

Председатель ТПК товарищ Ким Чен Ын руководил работой пленума.

В пленуме приняли участие члены и кандидаты в члены ЦК ТПК, члены Центральной ревизионной комиссии партии.

Также в качестве наблюдателя приняли участие работники ЦК партии, министерств и центральных учреждений, председатели Народных комитетов провинций, председатели провинциальных сельхозкомитетов, председатели городских и уездных комитетов ТПК, работники главных отраслей и единиц и силовых ведомств.

По поручению Политбюро ЦК партии товарищ Ким Чен Ын председательствовал на пленуме.

На повестку пленума вынесены нижеследующие вопросы.

1. Об очередном направлении нашей борьбы в сложившейся внутренней и внешней ситуации.

2. Об организационном вопросе.

3. О внесении поправок и дополнений в сборник лозунгов ЦК партии.

4. О торжественном ознаменовании 75-летия основания ТПК.

На пленуме обсуждена первая повестка.

Товарищ Ким Чен Ын выступил с докладом о первой повестке.

Он сказал, что последние 8 месяцев после 4-го пленума ЦК партии 7-го созыва были продолжением весьма интенсивной борьбы и отважного продвижения. И отметил, что наша партия в этот период всегда ставила во главу угла насущное требование, права и интересы нашего народа, обеспечение суверенитета и безопасности государства, устанавливала и придержалась точной линии внешней и внутренней политики и непрерывно боролась за ее претворение в жизнь.

Председатель ТПК сказал, что ЦК партии созвал этот пленум с целью всесторонне и глубоко проанализировать, оценить субъективные и объективные препятствия и трудности, стоящие на грандиозном и неустанном пути продвижения нашей революции, и принять решительные меры по дальнейшему ускорению строительства социализма.

Председатель ТПК осветил революционную линию в ведении лобового штурма в соответствии с нынешней ситуацией и развитием революции.

Он оценил, что в ходе напряженной борьбы за выполнение постановлений 4-го пленума ЦК партии 7-го созыва еще более укрепилась наша чучхейская сила, движущей силой которой являются самостоятельность и собственные силы. И отметил, что по призыву партии на открытие великого периода подъема в строительстве социализма с высоко поднятым знаменем опоры на собственные силы наше государство и народ продемонстрировали стойкий дух и могучий потенциал совершить бурное продвижение и скачок навстречу тяжелому положению.

Он подчеркнул о нижеследующем.

Вызовы, столкнувшиеся с нами за последние несколько месяцев, были такими жестокими и весьма опасными, что другие не смогли продержаться даже одного дня и должны были отступить.

Но никакие трудности не смогли остановить и задержать стремительное продвижение вперед нашего народа, который образовал сплоченную нераздельность и непреклонно двигался вперед. И так достигнуты огромные успехи в укреплении государственной мощи и обороноспособности.

Грандиозная и сложная работа по разработке ультрасовременной системы орудия, которой обладают только передовые в оборонной науке и технике страны, предполагала новаторское разрешение собственными силами без чьей-либо помощи со стороны в аспекте науки и техники. А все эти исследовательские задачи совершенно выполнены чучхейскими силами, то есть нашими надежными учеными, проектировщиками и рабочим классом оборонной промышленности.

Это является великой победой, а также обладание нами одними за другими перспективными системами стратегических орудий, задуманных партией, представляет собой великое событие в развитии вооруженных сил Республики, защите и гарантии нашего суверенитета и права на существование.

Такой скачок сверхсовременной оборонной науки будет превращать наше военно-техническое усиление в необратимое, ускорять подъем нашей государственной мощи на наивысший уровень, повышать контроль за окружающей политической ситуацией и наносить врагам серьезный и сильный удар тревоги и устрашения.

Чем дальше США продолжат тянуть время и колебаться в подведении итогов корейско-американских отношений, тем более явным станет их безвыходное и тупиковое положение перед непредсказуемо укрепляющейся мощью КНДР.

Председатель ТПК отметил, что достигнут ряд успехов и в отрасли экономического строительства.

Председатель ТПК, проанализировав течение сложившейся нынешней ситуации, поставил клеймо, что подлинные мысли США заключаются в том, чтобы под вывеской диалога и переговоров так и сяк гнаться за политико-дипломатической наживой и одновременно истощать и постепенно ослаблять нашу силу с помощью поддерживания санкций.

И подчеркнул, что мы твердо решили ни в коем случае не обменивать безопасность и достоинство нашего государства, безопасность будущего ни на что.

Он сказал, что из-за того что США, выдвинув противоречащие основным интересам нашего государства требования, занимают разбойническую позицию, мертвой точке в отношениях между КНДР и США неизбежно суждена длительность.

Также сказал, что США опять суетятся по вопросу возобновления диалога и несут вздор о продолжительном диалоге. И это отнюдь не потому, что они имеют волю отменить враждебную политику против Кореи, улучшить отношения и решить вопросы, а это для того, чтобы в таком жалком положении спокойно пропустить определенный нашим государством срок – до конца года и выиграть время для избавления от смертельного удара.

И подчеркнул, что США, с одной стороны, рассуждают о диалоге, а с другой стороны – более откровенно цепляются за провокационные военно-политические и экономические интриги для полного удушения нашей Республики. Таково двойное поведение разбойника США.

Он сказал, что мы ни в коем случае не позволим то, что наглые США злоупотребляют корейско-американским диалогом для осуществления нездоровой цели, и перейдем на шоковое практическое действие для чистого взимания цены за страдания нашего народа и подавленное развитие до сих пор.

И подчеркнул, что для нас является фактом, что необходима благоприятная внешнеполитическая обстановка для экономического строительства, но нельзя же продавать ради благолепного изменения своего облика наше достоинство, которое мы защитили как свою жизнь.

Он отметил, что корейско-американская конфронтация, которая длится из века в век, сегодня рисует очевидную картину, сжатую в конфронтацию между опорой на собственные силы и санкциями.

Он осветил, что не только с ядерным вопросом, но и с некими иными придирками США будут нападать на нас, и не кончится военно-политическая угроза США. И сказал, что нынешняя ситуация, предупреждающая долгосрочную конфронтацию с США, сулит уже установленным фактом, что и впредь нам придется жить при санкциях со стороны враждебных сил, и настоятельно требует дальнейшего укрепления внутренних сил во всех сторонах.

Председатель ТПК отметил, что с точки зрения укрепления собственных сил в государственном управлении, экономической работе и других областях, немало вопросов, которые должны поправить.

И проанализировал нынешнее положение государственного управления, экономической работы и других, которые недостаточны для стимулирования грандиозного дела самостоятельности и самообогащения, и находятся в состоянии застоя без смелого новаторства.

Председатель ТПК сказал, что неизбежна победа революции, но она не достигается без препятствий и испытаний.

Он подчеркнул, что если мы, ожидая отмены санкций, не пришпорим борьбу за выращивание собственных нарастающих сил, то реакционное наступление врагов будет свирепствовать все больше, и враги налетят, преграждая наше продвижение. Поскольку мы более укрепим собственную мощь, больше сотворим ценное достояние опоры на собственные силы, самообеспечение, постольку враги столкнутся с еще большим переживанием, столь же быстрее наступит день победы социализма.

Он осветил, что все парторганизации и работники, с удовольствием беря на себя важное задание, возложенное временем, должны встать на лобовой штурм для полного срыва происков санкций и блокады врагов мощью опоры на собственные силы.

«Прорвем лобовым штурмом все трудности, препятствующие нашему продвижению вперед!», – это лозунг, который сегодня следует нести всей партии и всему народу.

Председатель ТПК сказал, что на сегодняшнем лобовом штурме основным фронтом является экономический фронт, и неотложной задачей в настоящее время перед областью экономики выдвинул то, что в достатке обеспечить спрос, нужный в развитии экономики и народной жизни посредством переналадки экономической базы страны и всеобщей мобилизации всевозможного потенциала производства.

Председатель ТПК выдвинул программные задания по оправлению системы экономической работы и порядка. Осветил основные пути к укреплению системы ответственности Кабинета Министров, системы централизации Кабинета Министров, что является сердцевиной системы экономической работы государства.

Председатель ТПК выдвинул ключевые вопросы для поиска ясного варианта по улучшению плановой работы, согласно требованию действительности, координации общего баланса между производством и снабжением, переломного повышения степени надежности народно-хозяйственного плана.

Подчеркнул, что работа Кабинета Министров подразумевает работу ЦК партии, и выполнение решения ЦК партии подразумевает работу Кабинета Министров. И анатомически проанализировал серьезные проблемы, которые следует неотложно решать после сего пленума в укреплении единого руководства и управлении государства экономической работой.

Председатель ТПК, выдвинув новаторские меры и конкретные планы налаживания всеобщей структурной системы для стимулирования развития экономики и повышения роли работников, озарил реальные пути, позволяющие бурно продвигать на основе этого улучшение управления экономикой.

Председатель ТПК ясно наметил способ решения ключевых вопросов в развитии экономики, которые должны мощно продвигать в общепартийном и общегосударственном масштабе.

И он поставил задачи важнейших отраслей индустрии народного хозяйства.

Проанализировал всесторонне упущенное и застойное положение в отраслях металлургической, химической, электроэнергетической, угольной и машиностроительной промышленности, промышленности стройматериалов и железнодорожного транспорта, легкой промышленности, указал одну за другой научные и действительные меры по достижению сдвига в экономическом деле.

Председатель ТПК сказал, что на основе научного и тщательного расчета нужно составить планы по показателям 10 перспективных задач для стабильного и перспективного развития экономики страны и вести борьбу за выполнение этих планов, чтобы аккуратно укрепить основу экономики страны.

Председатель ТПК подчеркнул о решительном увеличении сельскохозяйственного производства.

Председатель ТПК отметил необходимость улучшения работы в науке, образовании и здравоохранении.

Он, говоря о том, что стратегическими средствами, на которые мы должны опираться сегодня, являются наука и техника, отметил, что в такое время, когда складываются многие трудности в экономической работе, как сейчас, наука и техника должны стать маяком, освещающим путь вперед и ведущим ее к развитию.

Председатель ТПК поставил задачи и пути для радикального улучшения образования страны в соответствии с эпохой коренного обновления образования.

Председатель ТПК поставил важные задачи, встающие в сохранении своей сущности в области самого превосходного в мире нашего социалистического здравоохранения, которое уготовил великий Вождь и великий Полководец. И в укреплении материально-технической базы в области здравоохранения, и в воспитании всех медицинских работников красными медицинскими бойцами трудовой партии, обладающими бесконечным человеколюбием и высокой медицинской квалификацией.

Председатель ТПК изложил необходимость энергично развертывать движение за увеличение производства и повышение качества, охранять экологическую среду и последовательно принять меры по предотвращению стихийных бедствий.

Председатель ТПК подчеркнул, что следует обеспечить лобовой штурм в политико-дипломатическом и военном плане.

Он сказал, что для того, чтобы одержать непременную победу в лобовом штурме, в котором преодолеваем небывалый в истории жестокий вызов и трудности, нужна политическая, дипломатическая и военная гарантия. И выдвинул планы для дальнейшего укрепления дипломатического фронта в соответствии со сложившейся нынешней ситуацией.

Председатель ТПК на основе глубокого всестороннего анализа сложившейся суровой ситуации на Корейском полуострове и нынешней сложной композиции международных отношений выдвинул программные задачи о принятии наступательных мер для надежного обеспечения суверенитета и безопасности нашего государства.

Дальше он отметил, что США за прошлые 70 лет определили наше государство врагом, «осью зла», «объектом ядерного превентивного удара», наносили самые варварские и античеловеческие санкции и продолжительные ядерные угрозы. В результате враждебной политики США в отношении КНДР сегодня ситуация на Корейском полуострове доходит до более опасного и серьезного этапа.

Он сказал, что только за 2 года, когда мы приняли предварительные важные меры о прекращении ядерного испытания и испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты и расформирования испытательного ядерного полигона, США не отвечали на это адекватными мерами. Развернули несколько раз большие и малые совместные военные учения, о прекращении которых сам президент обещал. Ввезли современное вооруженное оснащение в Южную Корею. Угрожали нам в военном плане, приняли десять с лишним раз отдельные санкции, и тем самым еще раз доказали перед миром, что в притязаниях задушить наш строй нет изменений.

Подчеркнул, что в такой ситуации пропал довод: почему мы одностороннее должны зависеть от обязательства, в котором даже нет визави, и это обливает холодной водой наши усилия для мирового ядерного разоружения и предотвращения распространения.

Сложившаяся ситуация, как освещено нами, доказывает, что мы должны выращивать нашу силу столько, сколько нужно, чтобы враждебные силы не могли осмелиться трогать наш суверенитет и нашу безопасность. Защитить себя сами – это путь, по которому мы должны идти без прекращения и колебания, хотя нам трудно. И осветил политическую позицию нашей партии в отношении США.

Председатель ТПК отметил, что дальше обладать и укреплять непобедимую военную силу, с которой всем придется считаться, – это наша несокрушимая цель военного строительства. И сделать так, чтобы никто не смог осмелиться применять военную силу в отношении нас, – это сердцевинный замысел строительства вооруженных сил нашей партии и непоколебимая воля нашей партии.

Он сказал, что нужно более энергично вести разработку стратегического оружия, и подтвердил, что из-за разбойнических актов США, наша внешняя обстановка остается неизменной, – не только в те дни, когда шли по пути параллельного ведения, но и сейчас, когда ведем борьбу за сосредоточение всех сил на экономическом строительстве. Наоборот, по-прежнему наращиваются враждебные акты, ядерная угроза и шантаж. В такой обстановке нам нельзя отказаться от безопасности будущего, преследуя видимые экономические успехи, счастье и радость. И заверил, что скоро мир своими глазами увидит новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР.

Отметил, что даже сейчас, когда постигнуто нутро США, нет никакой необходимости колебаться с какой-то надеждой на снятие санкций США, а если США будут до конца цепляться за враждебную политику в отношении КНДР, то никогда не будет достигнута денуклеаризация Корейского полуострова.

И решительно объявил, что непрерывно и неустанно будет проводиться необходимая и первоочередная разработка стратегического оружия для безопасности государства до тех пор, пока не изменится враждебное отношение США к КНДР, не создастся перманентная и прочная система мира на Корейском полуострове.

Председатель ТПК отметил, что будет непрерывно и надежно сохраняться постоянная боеготовность мощных ядерных сил сдерживания, позволяющих подавить ядерную угрозу от США и гарантировать нашу долгосрочную безопасность, а при этом ширина и глубина укрепления наших сил сдерживания будут регулироваться по восходящей линии, в зависимости от дальнейшей позиции США в отношении КНДР.

Председатель ТПК сказал, что конечно большим успехом является то, что в нашей стране родилось абсолютное оружие, которым обладают державы. Но более радует его то, что в ходе этого выросли перспективные, квалифицированные кадры науки и техники, – вот это представляет собой успех, которым более дорожит наша партия.

Председатель ТПК подчеркнул, что в оборонной научно-исследовательской области и области военной промышленности должны последовательно придерживаться принципов собственных сил и чучхе, поднять лозунг «выше и быстрее» для достижения уже заданных поэтапных целей и преданно, безупречно поддерживать курс партии на оборонное строительство.

Работники и ученые области оборонной промышленности с тем духом и характерной чертой того времени, когда за последние 3 года вели трудную борьбу и обладали силами сдерживания ядерной войны, должны сложить в сердцах неизменную преданность партии и революции и уверенно продвигать священную деятельность для всестороннего укрепления оборонной силы страны.

Председатель ТПК выдвинул вопросы для того, чтобы в общепартийном, общегосударственном, общественном масштабе интенсивно развертывать борьбу за устранение антисоциалистических и несоциалистических проявлений, усиливать работу организаций трудящихся и устанавливать в обществе сильную морально-нравственную атмосферу.

Председатель ТПК отметил, что следует укреплять партию – штаб революции – и чрезвычайно повышать ее руководящую способность.

Он выдвинул принципиальные вопросы и практические меры, встающие в дальнейшем идейно-организационном укреплении партии и повышении роли кадров в соответствии с требованием развития эпохи и революции.

Он подчеркнул, что наша революция энергично продвигается вперед, но встречные вызовы враждебных сил тоже настойчивые, и нелегко преодолевать сталкивающие препятствия. И продолжил, что наша партия снова решила вести трудную и долговременную борьбу за окончательную победу революции и богатую жизнь великого нашего народа.

Он сказал о нижеследующем.

Исход победы и поражения на сегодняшнем перепутье судьбы социализма зависит только от сплоченной мощи нашей партии и ее ведущей роли. Наша партия, стоя твердо-натвердо, будет наносить продолжительный чувствительный удар США и подчиняющимся им враждебным силам и всегда делить горе и радость вместе с нашим народом.

Председатель ТПК сказал, что наш народ в длительной, жестокой обстановке, которую история до сих пор не знала, усвоил метод жить собственными силами, метод одолеть врага и трудности и метод защитить свое достоинство и право. И осветил, что мы, хотя и затягивая пояс, самообогащением и процветанием, собственными силами обязательно защитим достоинство страны и победим империалистов, – это наше крепкое революционное убеждение.

Он заверил, что если мы все с несгибаемым революционным убеждением, пламенной любовью к Родине и непоколебимым боевым духом продолжим энергично бороться, то препятствия будут сорваны, и мы одержим новую победу, которая превратит песню «Не завидуем никому на свете!» в реальную жизнь всего народа страны. И страстно призвал, чтобы все прорвали лобовым штурмом все суровые трудности перед революцией, стали передовиками и знаменосцами в сегодняшней славной борьбе за осуществление надежды и идеала строительства социалистической державы и мощной поступью открыли победоносный путь к наступлению.

На пленуме предложены выступления в письменной форме по 1-й повестке.

Выступившие с речью всесторонне поддержали незаурядную идею о лобовом штурме, стратегию и программу действий Председателя решительно прорвать всякие вызовы и препятствия на пути строительства социализма и ускорить осуществление великого дела самообогащения. Они дали пленуму торжественную клятву, что будут достойной практикой претворять в жизнь идею и замысел о лобовом штурме, выдвинутые ЦК партии.

На пленуме проведены активное серьезное исследование и обсуждение о проекте резолюции по 1-й повестке. В результате резолюция единогласно принята.

В резолюции отмечены следующие постановления.

Во-первых, переналадить экономическую базу страны; генеральной мобилизацией всевозможного производственного потенциала обеспечить в достатке спрос, нужный в развитии экономики и народной жизни.

Во-вторых, поставить во главу угла науку и технику, улучшить работу по образованию и здравоохранению, что является достоинством социалистического строя.

В-третьих, сохранить экологическую среду; установить государственную систему управления кризисом для реагирования на стихийные бедствия.

В-четвертых, гарантировать победу лобового штурма мощным политико-дипломатическим, военным наступлением.

В-пятых, усилить борьбу против антисоциалистических и несоциалистических проявлений, установить моральный кодекс и наладить идейно-воспитательную работу в организациях трудящихся.

В-шестых, укрепить штаб-квартиру революции – партию – и чрезмерно повысить ее руководящую способность.

В-седьмых, командному составу революции – работникам – активно бороться для выполнения своей ответственности и долга перед партией, революцией и народом в бою лобового штурма для прорыва трудностей, лежащих поперек на пути продвижения социалистического строительства.

В-восьмых, парторганизации и политические ведомства всех инстанций должны налаживать организационно-политическую работу для выполнения настоящей резолюции; соответствующие органы, включая Президиум ВНС и Кабинет Министров, должны принять деловые меры по выполнению намеченных в резолюции задач.

На пленуме рассмотрели 2-ю повестку об организационном вопросе.

Отозвали и дополнительно выбрали членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК партии.

Дополнительно выбрали Ли Ир Хвана, Ли Бён Чхора, Ким Док Хуна членами Политбюро ЦК партии.

Ким Чон Гвана, Пак Чон Чхона, Ким Хён Чжуна, Хо Чхор Мана, Ли Хо Рима и Ким Ир Чхора дополнительно выбрали кандидатами в члены Политбюро ЦК партии.

Освободили от должности и выбрали зампредов ЦК партии.

Выбрали Ли Ир Хвана, Ким Хён Чжуна, Ли Бён Чхора и Ким Док Хуна зампредами ЦК партии.

Отозвали и дополнительно выбрали членов и кандидатов в члены ЦК партии.

Ким Хён Чжуна, Хан Гван Сана, Кан Чон Гвана, Ким Гван Чхора, Ким Гён Чжуна, Ян Сын Хо, Гвак Чан Сика, Пак Гван Чжу, Пак Мён Су, Ли Бон Чхуна, Сон Сок Вона выбрали от кандидатов в челны членами ЦК партии, а Хо Чхор Мана, Ли Хо Рима, О Ир Чжона, Ким Ён Хвана, Ким Ир Чхора, Ким Чон Хо, Сон Ён Хуна, Рим Гван Ира, Чве Сан Гона непосредственно дополнительно выбрали членами ЦК партии.

Дополнительно выбрали кандидатами в члены ЦК партии Чжан Гван Мёна, Чжон Хён Чхора, Сим Хон Бина, Ли Тхэ Ира, Чве Гван Ира, Ли Ван Сика, Ли Ён Чхора, Чве Чхун Гира, Ким Хак Чхора, Ким Чхора, Пак Чон Гына, Чжон Хак Чхора, Чжо Ён Дока, Син Ён Чхора, Ким Сын Чжина, Мун Чон Уна, Ли Чон Гира, Чве Сон Нама, Чжон Хён Гира, Кан Сона, Ким Ён Бэ, Ким Ги Рёна, Син Хон Чхора и Ким Ён Нама.

Выбрали председателя Контрольной комиссии ЦК партии, отозвали и дополнительно выбрали ее членов.

Ли Сан Вон выбран председателем Контрольной комиссии ЦК партии.

Освободили от должности и назначили ряд заведующих отделами ЦК партии.

Назначили заведующими отделами ЦК партии Ли Ир Хвана, Ким Хён Чжуна, Чве Хви, Ли Бён Чхора, Ким Док Хуна, Чве Бу Ира, Хо Чхор Мана, Ли Хо Рима, Хан Гван Сана и О Ир Чжона.

Назначили первых заместителей заведующего отделом ЦК партии.

Назначили первыми заместителями заведующего отделом ЦК партии Ким Дон Ира, Ли Ён Гира, Ким Ё Чен и Ли Ён Сика.

Освободили от должности и назначили председателей провинциальных комитетов партии.

Назначили Ким Ён Хвана председателем Рянганского провинциального комитета ТПК.

Освободили от должности и назначили кадры государственных органов.

Назначили Ким Ир Чхора вице-премьером Кабинета Министров и председателем Государственного планового комитета, Чжон Хак Чхора – министром угольной промышленности, Чжон Мён Сика – министром культуры, Ким Сын Чжина – президентом ГАН.

На пленуме третьей повесткой заседания обсужден и решен вопрос о внесении поправок и дополнений в сборник лозунгов ЦК партии.

На пленуме четвертой повесткой заседания обсужден вопрос о торжественном праздновании 75-летия основания ТПК, и принято соответствующее постановление.

В заключение пленума Председатель ТПК отметил значение и важность нынешнего пленума в прорыве лобовым штурмом сложившейся ситуации и повышение нашей революции на новый подъем.

Осветил, что основные идеи и дух 5-го пленума ЦК партии 7-го созыва – нельзя сидеть сложа руки в ожидании благоприятной ситуации, необходимо вести лобовой штурм.

То есть нельзя грезить тем, что США и враждебные силы оставят нас в покое, – подчеркнул он, – и только на основе мощи опоры на собственные силы должны прорывать лобовым штурмом всякие испытания, встающие на пути продвижения вперед социалистического строительства.

И отметил, что в сегодняшней борьбе мы не должны искать тот путь, который подчиняется объективным факторам и приспособляется к ним, а должны продвигаться вперед лобовым штурмом, чтобы объективные факторы подчинялись нам.

Председатель ТПК сказал, что должны содержательно вести общепартийную работу по принятию и обсуждению намеченных 5-м пленумом ЦК партии 7-го созыва задач, чтобы претворять их в жизнь.

И подчеркнул, что следует составить конкретный план и правильную методику, чтобы принять практические меры по выполнению политики партии.

Председатель ТПК отметил, что революционеры должны воспринимать драгоценное доверие народа всей своей жизнью, чтобы вести революцию, и горячо призвал стать преданными и трудолюбивыми слугами народа, бесконечно старающимися во имя нашего наилучшего народа.

Председатель ТПК товарищ Ким Чен Ын сфотографировался на память с членами руководящего органа ЦК партии в знаменательном месте, где проведен 5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва.

Материалы и фото предоставлены КНДР.