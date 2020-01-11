2020-01-11T10:41:23+03:00
Общество

Сотрудники Росгвардии спасли 28 человек из горящего дома в Нижнеилимске

Они первыми заметили пожар, вызвали спасателей и помогли людям выбраться из здания
Анна ПОПОВА
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Сотрудники Росгвардии спасли 28 человек из горящего дома в Нижнеилимске. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской областиСотрудники Росгвардии спасли 28 человек из горящего дома в Нижнеилимске. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области
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В ночь с 9 на 10 января сотрудники Росгвардии Николай Чистов и Сергей Дмитриев как обычно патрулировали улицы города Нижнеилимска и следили за порядком. Дежурство как дежурство - ничего сверхъестественного не происходило. Но, проходя мимо двухэтажного дома, росгвардейцы заметили, что из одного окна валит густой черный дым и видны языки пламени.

- Нужно немедленно вызывать спасателей, - решили Николай и Сергей, и тут же позвонили в пожарную охрану, а также вызвали на место происшествия полицию и "скорую".

Но ведь пожарные не смогут приехать моментально, а люди в горящем доме могут пострадать! Тогда Сергей Дмитриев и Евгений Чистов решили разбудить всех жильцов дома - все-таки на часах полтретьего ночи, и спящие люди могли не почувствовать запах дыма.

Росгвардейцы сообщили всем о пожаре и начали помогать жителям двухэтажки выбираться на улицу. К этому времени на место происшествия прибыли спасатели, которые месте с Сергеем и Евгением вывели из здания всех остальных.

- Всего из горящего дома удалось эвакуировать 28 человек, в том числе и четырех

детей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - Также пожарные спасли хозяина квартиры, в которой начался пожар. Ему потребовалась медицинская помощь, и его увезли в больницу. К счастью, на пожаре никто не погиб.

Смелый поступок Николая Чистова и Сергея Дмитриева не остался без внимания руководства Росгвардии. В ближайшее время их поощрят за решительные действия во время пожара. Ведь, если бы они не оказались в нужное время в нужном месте, это чрезвычайное происшествие могло закончиться трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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