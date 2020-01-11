2020-01-11T15:48:38+03:00
Происшествия

Делом водителя, который сбил 17-летнюю девушку в Бурятии, займется следственный комитет России

Александр Бастрыкин принял такое решение из-за широкого общественного резонанса, который приобрела трагедия
Анна ПОПОВА
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Делом водителя, который сбил 17-летнюю девушку в Бурятии, займется следственный комитет РоссииДелом водителя, который сбил 17-летнюю девушку в Бурятии, займется следственный комитет РоссииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники центрального аппарата следственного комитета России взяли под свой контроль дело водителя, который насмерть сбил девушку на трассе в районе поселка Батурино в Бурятии. Такое распоряжение отдал лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

- Такое решение было принято потому, что эта трагедия приобрела широкий общественный резонанс и обсуждается во многих СМИ, поэтому необходимо разобраться во всех обстоятельствах этого происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

Напомним, ДТП произошло 5 января. 17-летняя девушка возвращалась домой на маршрутном автобусе. Водитель высадил ее на трассе, но дойти до дома она не успела - ее на полной скорости сбил джип. Причем, водитель просто поехал дальше и даже не остановился. Девушка же погибла на месте.

На данный момент неизвестно, кто был за рулем внедорожника в момент дорожно-транспортного происшествия. Однако вскоре полицейские нашли тот самый автомобиль на расстоянии 10 километров от места трагедии. Сейчас следователи анализируют отпечатки пальцев и следы ДНК из салона машины, а также изучают записи с видеорегистратора проезжавшего мимо автомобилиста. Обо всех результатах расследования они должны будут доложить в центральный отдел следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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