Как отдыхают сибиряки: бал-маскарад, турбазы, катки, баня

Снега в Иркутске много. Можем поделиться! Именно поэтому выходные жители Иркутска проводят на своей Красной площади. Она называется сквер Кирова. Все в курсе - там есть огромная елка, бесплатная шикарная горка и резиденция Деда мороза с ледяными фигурами волшебников. Новогодние каникулы иркутяне провели именно там. А сколько еще зимы впереди!

Бал-маскарад, тюбы и лыжи

Много народу и на острове Конном, где есть все перечисленное плюс каток площадью почти 4000 кв.метров и Колесо обозрения, с которого отлично видно город. А сегодня, 12 января, здесь еще и Бал-маскарад. Круто и радостно. В 14.00 горожане соберутся, чтобы повеселиться вдоволь, нарядившись в забавные костюмы. Будут конкурсы, танцы и призы. Не переживайте, если своих коньков нет – на острове работает пункт проката, теплое кафе.

А те, кому и этого мало, выезжают за город. В Байкальске, куда съезжаются любители горных лыж, просто лыж, сноуборда и тюбинга, сезон открыт еще в ноябре. Отдыхать едут не на один день, поэтому снимают жилье в Байкальске. Это недорого — от 1, 5 до 2 тысяч за сутки на компанию.

Ай да на тюбы!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Листвянка, Тальцы: горки и шашлыки

Не очень спортивные иркутяне предпочитают отдыхать в «Тальцах», в музее под открытым небом под Иркутском. Там все весело, задорно и демократично по ценам. Парковка автомобиля — 100 рублей. Взрослый билет — 250 рублей, детский, студенческий и пенсионный - 100. Малыши бесплатно.

В музее "Тальцы" всегда найдется чем занятьсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Есть отличная горка, с которой скатываются на шкурах, есть те самые тройки, которые с бубенцами. Можно покататься на собачьей упряжке. Если замерзли — теплое кафе, называется трактир и выглядит, как в 18 веке. Сюда можно добраться и на автобусе. Обойдется в 140 руб в одну сторону. Именно поэтому музей так любят сибиряки. Кстати, здесь есть и мангалы. Шашлыки – особый деликатес. Правда, угли и мясо берите с собой.

На общественном транспорте можно добраться и до Листвянки. Она хороша в любое время года. Походить по берегу, покататься на кораблике на воздушной подушке — 700-800 рублей в час.

Листвянка хороша в любое время годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и горки, как без них! Тюб с подъемником на ближайшей турбазе — 350 рублей в час, вполне доступно. Аренда коньков — 250 рублей и тоже за час. Вход на каток со своими коньками — столько же, но в день. Абонемент на подъемник для тех, кому лень лезть в гору — 900 рублей. А вот ночевать экономные туристы предпочитают в Иркутске. Это совсем близко — час езды. И дешево. И отели, и хостелы в областном центре доступнее. В Листвянку также можно добраться на общественном транспорте. Автобусы отходят от автовокзала, цена места – 140 руб.

Однако, покататься на самом огромном природном катке – озере Байкал – пока не удастся. Воды священного озера еще не скованы льдом. Сделать это 100% получится в феврале. Именно в это время на льду «славного моря» появится ледовый городок, горки, каток. В этом году он будет в форме воздушного шара. Открытие его пройдет 23 февраля.

Катки особо любимы сибирякамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аршан, Жемчуг: источники, ванны и баня

Кстати, особо смелые рванули на Дальний Восток. Если кто не помнит, Республика Бурятия, к которой территориально относится горячо любимый поселок Аршан, это теперь Дальний Восток. Если подсуетиться, то можно найти жилье здесь от 650 руб в сутки с человека. Но это когда «удобства» на улице. А полностью благоустроенные номера стоят не меньше 1000 руб. Можно заказать баню. Они оплачиваются отдельно, берут за час с человека.

Эх, банька да с веничком! Как же любят ее сибирякиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А какие виды! Плюс горячие источники бьют круглый год: пить воду из них можно и зимой. Добраться до Аршана можно и на маршрутке. Время в пути примерно три с половиной часа. Цена билета от 500 руб.

А рядом курорт Жемчуг со знаменитыми горячими ваннами и бассейнами. В морозец «купаться» в них особенно приятно. Ведь можно сделать это не в помещении. Есть отдельно стоящие, так сказать, на свежем воздухе. Средняя стоимость билета на раз - 250 руб.