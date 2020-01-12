Яркие моменты бала-маскарада на острове Конный в Иркутске: погоня коня за медведем, чета суперменов, бояре

Каток площадью почти 4000 кв. метра 12 января был большой яркой развлекательной площадкой. Третий ежегодный бал-маскарад прошел на острове Конный. Сотни иркутян принарядились. Сшили, склеили из картона забавные костюмы и решили провести этот день, катаясь на коньках. Для участников бала приготовили различные конкурсы: сибиряки танцевали, водили хоровод, пели.

Бал-маскарад прошел на Конном в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году на лед вышли более двух тысяч различных героев сказок и мультфильмов. И в этот раз народу было не меньше. Каждый хотел быть ярким и запоминающимся. Кстати, вы знаете почему медведь убегает от коня?

Бал-маскарад на Конном 2020: найди себя на фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На острове Конный интересно в любое время года. Но зимой здесь особенная атмосфера: залит большой каток, работает прокат коньков. Изо льда установлена арка 2020, горки, зоны для селфи.

Одинаковых костюмов не было. Но разве что у этой сладкой парочкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже бояре пожаловали на праздникФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дед Мороз пока не решился уехать в родные края, все еще гостит в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Костюмы зайчиков никто не отменялФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успели побывать на бале сегодня? Не отчаивайтесь! Здесь еще будут отмечать День студента и 23 февраля.

Бал-маскарад на Конном любим иркутянамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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