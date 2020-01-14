30 миллионов рублей на конопле: обманувшая более 40 человек иркутянка заключена под стражу

Сменить уютную и просторную квартиру на камеру следственного изолятора предстоит 40-летней иркутянке, которую обвиняют в создании крупнейшей финансовой пирамиды. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об истории Марии Одинцовой (имя и фамилия изменены), которая обманула более 40 человек из 14(!) регионов страны и «заработала» при этом около 30 миллионов рублей. При этом, сыщики не исключают, что сумма может быть еще больше.

Началось все с того, что предприимчивая сибирячка создала в соцсетях закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Участникам она предлагала делать вклады под высокие проценты, вплоть до 65% годовых. Правда, вкладчикам требовалось выполнить одно условие. Взнос нужно было делать на счет получателя платежа от его же имени. После этого, договор расторгался. Такая схема не позволяла обманутым защитить свои права в суде, поскольку у истца не было на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных.

Одним из последних «разводов» Одинцовой стал проект по переработке конопли в промышленных масштабах для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов. В этот проект все свои деньги вложила жительница Рязани Ирина Володина. Сначала она вкладывала по 10-20 тысяч рублей, а затем по 100. Но как позже выяснилось, компания вообще не обладает необходимыми производственными мощностями и ресурсами.

- Выводить из корпорации я не торопилась весь 2017 год и половину 2018-го, - рассказывала «КП-Иркутск» Ирина Володина. – За это время вложила все 7 млн рублей. Обратилась к Марии, чтобы та вернула мне всю сумму с процентами, а по моим подсчетам накопилось уже 20 млн рублей. Она ответила, что будет выплачивать мне по 400 тыс. в месяц. Однако до апреля 2019-го она переводила порции по 250 тысяч. А после и вовсе тишина… В один прекрасный день перечисления закончились. Отбила я лишь 3,6 миллиона рублей из 7 вложенных.

Ирина Володина вложила в пирамиду 7 миллионов рублей, а вернула 3,6. Фото: личный архив Ирины Володиной.

Практически такие же истории рассказывают и другие обманутые жители разных городов России.

- Заявления в полицию поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Смоленской, Кировской, Ульяновской, Ярославской и других областей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Но и это еще не все. Оказалось, что в 2009 году Одинцова еще под девичьей фамилией была задержана в родном Тулуне за квартирные махинации. Прикрываясь интересами банка, она уговаривала клиентов продавать жилье и передавать деньги ей, а не финансовому учреждению, от имени которого выступала, - якобы под большие проценты. В апреле 2017 года приговором: Одинцову осудили на 7 лет, ее ждала колония. Правда, сибирячка получила отсрочку наказания: во время следствия женщина родила дочку, и суд встал на сторону матери и дал ей возможность вырастить ребенка до 14 лет. Эту информацию о сибирчке узнал один из вкладчиков корпорации «Ромашка», которые ранее работал в органах. После этого, вкладчики стали писать на Одинцову заявления в полицию. В сентябре 2019-го ее отправили под домашний арест. Сейчас же меру пресечения изменил Кировский районный суд.

- Ее поместили под стражу, - продолжают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Она уже помещена в следственный изолятор.

Что касается обманутых вкладчиков, то они вернуть даже вложенные деньги уже не надеются. Не говоря уже об обещанных процентах.

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