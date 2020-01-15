Мэр Шелехова спас мужчину от самосожжения, сбив пламя своей курткой

Переквалифицироваться в сотрудника МЧС пришлось днем, 15 января мэру Шелехова Сергею Липину. Собираясь на обед, градоначальник выглянул в окно своего кабинета, и увидел, как на улице мужчина пытается поджечь себя. Сергей Липин тут же схватил куртку, и выбежал на улицу. Что происходило дальше, мэр сам рассказал на своей страничке в соцсети.

- Мне удалось первому прийти к нему на помощь и потушить пламя своей курткой, - пишет Сергей Липин. - Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Мужчине оказали первую медицинскую помощь, и госпитализировали в Шелеховскую центральную районную больницу с сильными ожогами.

После этого, градоначальник вернулся к работе, а к выяснению причин происшествия приступили полицейские, которые уже выяснили некоторые подробности.

- Пострадавший мужчина совершил такой поступок без всяких оснований, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Известно, что у него есть проблемы со здоровьем, и он состоит на медицинских учетах.

Пока оперативники опрашивают родственников пострадавшего, в комментариях к посту Сергея Липина, жители Шелехова пишут благодарственные комментарии.