2020-01-15T17:11:10+03:00
Общество

Лезут первые зубки: девочка из Бурятии, которая родилась раньше срока в Таиланде, отмечает первый день рождения

Весной прошлого года родителям малышки помогали выбираться из Таиланда пользователи соцсетей со всей России [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лезут первые зубки: девочка из Бурятии, которая родилась раньше срока в Таиланде, отмечает первый день рождения. Фото: личная страница отца девочки в соцсети.Лезут первые зубки: девочка из Бурятии, которая родилась раньше срока в Таиланде, отмечает первый день рождения. Фото: личная страница отца девочки в соцсети.
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Свой первый день рождения отпраздновала девочка Нонна из Бурятии, которая в январе прошлого года появилась на свет раньше срока на острове Пхукет, куда ее родители Вазген и Кристина прилетели в свадебное путешествие.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории весной 2019-го. Началось все с того, что у Кристины, которая находилась на 7-м месяце беременности, произошли преждевременные роды. На свет появилась малышка весом всего 700 граммов. Чудом тайские врачи смогли выходить кроху, но проблем у Кристины и Вазгена меньше не стало. Все дело в том, что перед отъездом из России Вазген и Кристина не оформили медицинскую страховку. И чтобы спасти дочь, каждый день им пришлось переводить на счет клиники около 30 тысяч рублей. Люди со всей страны, узнав о проблемах молодой семьи в соцсетях, собрали паре около 2,5 миллионов рублей на лечение. А глава семейства выставил на продажу свой бизнес и элитный автомобиль. Но даже этой суммы не хватило бы на то, чтобы доставить маленькую Нонну в Россию спецбортом, стоимостью 5-7 миллионов рублей.

Родители девочки. Фото: личный архив героев публикации.

Родители девочки. Фото: личный архив героев публикации.

Пока малышка трудом набирала по несколько граммов драгоценного веса в день, о проблеме семьи в соцсетях узнал анестезиолог-реаниматолог Калужской областной клинической больницы Алексей Мостовой. В марте врач связался с Вазгеном и уже через месяц приехал за ними и отвез в свою клинику. А недавно, на своей страничке в соцсети. Вазген вспомнил о тех тяжелых днях и рассказал, как малышка Нонна живет сегодня.

- Тогда мы не были готовы к такому повороту событий., - пишет Вазген. - Какие мысли были в голове у меня? Да слов не хватит объяснить, все наслаивалось друг на друга, хаос, паника, крики.. и как не странно улыбающиеся доктора понимал лишь одно -жизнь с этого момента сильно изменится. Сегодня Нонне год! Наша малышка растет в любви. Мы очень любим ее. У нас уже лезут первые зубки. Десны набухли, все тянет в рот, слюней просто целая река. Уже уверенно стоим на ножках при опоре, а недавно закончили еще один курс массажа. Жизнь постепенно налаживается, несмотря на трудный и сумбурный переезд. Сегодня у нас праздник. Спасибо каждому человеку спасибо, кто помог нам вернуться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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