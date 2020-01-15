Послание президента России: как поставленные задачи будут воплощать в жизнь в Иркутской области

Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором особое внимание уделил вопросам демографии. Глава государства объявил, что материнский капитал теперь будут предоставлять при рождении не только второго и последующих детей, но и первого ребенка, а программа в целом продолжится до конца 2026 года как минимум. Семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей – 616 тыс. рублей маткапитала плюс 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Обращаясь к главам регионов, Владимир Путин также обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в яслях. Кроме того, одной из важнейших тем послания стал вопрос повышения доходов населения.

Также президент заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в оглашении послания.

- Президент сказал главное: должен быть прямой диалог власти и граждан, мы должны слышать друг друга и действовать сообща. Важные задачи поставлены в сферах здравоохранения, образования, демографии. Мы должны сделать все, чтобы с января эти задачи начали выполняться. Это касается и материнского капитала, и бесплатного питания, и создания комфортных условий обучения для нашего будущего поколения, - отметил он.

В Иркутской области реализуются национальные проекты, определены учреждения образования, которые отремонтируют в 2020 году. Продолжается и строительство новых школ: одну из них в августе сдадут в Тулуне, другая в сентябре откроется в Ангарске.

Отдельной проработки, как отметил врио главы региона, требует тема здравоохранения - важно, чтобы каждый гражданин мог получить квалифицированную помощь. На личном контроле руководителя области находятся вопросы ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома.

- Для нашего региона тема экологии особенная. Мы четко знаем те участки, которые несут определенную экологическую угрозу. Выполнение задач по обеспечению безопасности этих объектов наш приоритет, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Задача по выстраиванию диалога между властью и населением решается сейчас и в территориях, пострадавших от наводнения 2019 года, особенно в Тулуне.

- Для людей очень важно живое общение, чтобы услышали их тревоги и опасения. Мы провели ряд встреч с жителями, приступили к созданию комфортной среды и разработке генеральных планов развития малых городов. Также одна из приоритетных задач – формирование стратегии развития территорий до 2030 года. Над этим мы сейчас работаем. Стратегия позволит выстроить работу так, чтобы задачи, поставленные президентом, в регионе выполнялись, - сказал Игорь Кобзев.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя послание, обратил внимание на заявление главы государства о необходимости увеличить количество бюджетных мест в вузах, особенно медицинских, а также на вопросы обеспечения должного контроля за ремонтом и строительством фельдшерско-акушерских пунктов. Сергей Сокол напомнил, что депутаты неоднократно в рамках рабочих поездок посещали ФАПы. Тема их строительства и ремонта остается на контроле Заксобрания и правительства области. Также он отметил, что в Иркутской области по предложению ЗС выплачиваются повышенные стипендии именно студентам медвузов.

- Нужно выводить региональную систему оказания медицинских услуг на качественно новый уровень. Поэтому вопросам медицинской помощи жителям даже самых отдаленных поселков, поддержки молодых специалистов депутаты продолжат уделять особое внимание, – сказал глава регионального парламента.

Сергей Сокол также прокомментировал тезис об увеличении реальных доходов граждан.

- Повышение благосостояния жителей Иркутской области всегда было и остается одним из приоритетов деятельности регионального парламента. Мы на законодательном уровне поддерживаем социально незащищенные категории граждан – студентов, многодетные семьи, ветеранов, пенсионеров, – подчеркнул он.

Так, по инициативе депутатов был принят ряд законодательных инициатив, касающихся обеспечения школьников бесплатным горячим питанием. Сегодня в Иркутской области его получают не только дети из малообеспеченных семей, но и инвалиды, а также дети пострадавших в результате ЧС. В 2019 году был принят закон, установивший приемным семьям выплаты в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

- Законодательное Собрание внимательно следит и за ходом реализации в Иркутской области национальных проектов, - продолжил Сергей Сокол. - Мы должны совершить прорыв, о котором говорил президент.

Глава ЗС подчеркнул, что в рамках послания были подняты такие серьезные темы, как необходимость обеспечения исполнения майских указов, повышения инвестиционной привлекательности регионов, уровня жизни, эффективности работы органов власти.

- Это конкретные задачи, поставленные президентом России на ближайший год, в том числе, перед исполнительной и законодательной властью субъектов страны. Мы обязательно будем работать над ними сообща – вместе с моими коллегами по депутатскому корпусу, региональным правительством, муниципалитетами, жителями области, – сказал Сергей Сокол.

Председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников по итогам послания обозначил наиболее значимые задачи, которые намерен реализовать представительный орган власти областного центра.

- Нужно будет перераспределить средства муниципального бюджета на создание мест в ясельных группах и строительство новых школ при внесении очередных корректировок в бюджет города в марте, - заявил Дмитрий Ружников.

По вопросу организации бесплатного горячего питания в начальной школе депутаты Думы города смогут отработать эту инициативу с муниципальным предприятием «Комбинат питания» и руководителями образовательных организаций.

Также народные избранники ускорят работу муниципальной власти по поиску подходящих земельных участков под строительство в Иркутске поликлиник, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания жителей.