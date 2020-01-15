Закроют ли в Иркутске гипермаркеты: в регионе в два раза больше магазинов, чем необходимо

По стране прокатилась волна паники: крупнейшие ритейлеры начали закрывать или переводить в другой формат гипермаркеты, в которых можно было купить все: от продуктов до бытовой техники и даже автомобильных шин. Масла в огонь подлили читатели «Комсомольской правды», которые пожаловались на пустые полки в Metro Cash&Carry. Мы решили выяснить, закроют ли в Иркутске «Ленту», «О’кей», Metro и какие вообще изменения ожидаются на региональном рынке торговли и общепита.

Одни иркутяне запасаются продуктами на неделю вперед, другие ходят в магазин ежедневно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

И вот опасения жителей города по поводу возможных проблем в гипермаркете, который расположен в Ленинском округе Иркутска, развеяла отказавшаяся представиться сотрудница Metro Cash&Carry.

- Пустые полки потому, что были новогодние праздники. Все раскупили. А логистика, представляете, у нас какая! Пока фуры до Иркутска доберутся… Поставки продукции идут. Закрываться мы не собираемся, продолжаем работать, - сообщила сотрудница и посоветовала обращаться по таким вопросам в центральный офис компании.

Ну а прояснить всю ситуацию в целом нам помогли в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

- С вопросом о гипермаркетах мы обратились в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также обзвонили всех региональных представителей крупных торговых сетей, - отметил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров. - В Приангарье федеральные ритейлеры свою деятельность сворачивать не собираются. Пока такая тенденция наблюдается только в западной части страны. Есть лишь информация о том, что в дальнейшем крупные игроки рынка намерены открывать не гипер- или супермаркеты, а дискаунтеры и так называемые магазины у дома. К слову, новых игроков на местном рынке торговли и общественного питания тоже пока не ожидается. В Иркутске нет «Ашана», «Магнита», магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», нет «Икеи», «Макдональдса»…

В гипермаркетах Иркутска тоже полно народу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, как подчеркнул Сергей Петров, норматив обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей в нашем регионе превышен в два раза. - Торговля развивается, поводов для беспокойства нет, - заверил он.

Надо сказать, что в Иркутской области наибольшую долю рынка занимают региональные торговые сети, супермаркеты которых как раз вписываются в формат «магазин у дома». Кроме того, в Приангарье широко представлены собственные торговые точки местных сельхозтоваропроизводителей, и они пользуются большой популярностью.

- Гипермаркеты - это магазины «длинной» покупки. То есть люди приезжают в них закупаться на неделю, а то и больше. Но доходы населения снижаются, и посетителей в таких магазинах становится меньше. Однако в Иркутской области ситуация несколько иная. Долгое время здесь никаких гипермаркетов просто не было, поэтому сейчас люди в них идут. А в регионах, где наблюдался избыток магазинов такого формата, гипермаркетам стало трудно, - прокомментировал председатель совета директоров региональной сети «Слата» Вячеслав Заяц.

Пока федеральные ритейлеры думали и собирались заходить в Иркутскую область, местные сети не только прочно заняли пустующую нишу, но и успели предвосхитить современную тенденцию перехода к дискаунтерам. Таких магазинов в регионе уже более 200. Чем привлекают дискаунтеры? Низкой стоимостью продуктов и других товаров (отличие от рыночных цен в меньшую сторону может доходить до 15%). Также в таких магазинах бывают выгодные сезонные акции - скидки до 50%.

В Иркутске открываются новые дискаунтеры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В день магазины низких цен посещают примерно 150 тыс. человек. Средний чек составляет около 300 рублей, - рассказал Ярослав Шиллер, исполнительный директор региональной сети «ХлебСоль».

То есть Иркутская область в данном направлении развития торговли оказалась впереди. Федеральные игроки уже вряд ли будут стремиться претендовать на этот сегмент рынка, а значит, никаких потрясений не ожидается, все стабильно. По крайней мере, так считают эксперты.