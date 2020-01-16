«ИрАэро»: все 99 пассажиров самолета Superjet 100, севшего на недостроенную полосу в Домодедово, доставлены в терминал аэропорта

Никто из 99 пассажиров самолета Superjet 100, иркутской авиакомпании «ИрАэро», который днем, 16 января сел на недействующую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово, не пострадал. Об этом корреспонденту «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе «ИрАэро».

- Посадка лайнера, выполнявшего рейс по маршруту Сабетта (Ямал) — Москва произошла в 14.17 по московскому времени, - комментируют в «ИрАэро». – Никаких повреждений у самолета нет, технически он также исправен. Мы уже решили вопрос по доставке всех пассажиров от полосы до терминала аэропорта Домодедово. Что касается причин ЧП, то пока никаких версий у нас нет. Проводится расследование.

В авиакомпании также отметили, что взлетно-посадочная полоса, на которую приземлился Superjet 100, хотя и не введена в эксплуатацию, никакой рабочей техники и ухабов на ней не было. Добавим, что к расследованию этого случая приступили в Росавиации. Возможно, вскоре появятся новые подробности инцидента.