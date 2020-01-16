Стоматологическая поликлиника Иркутск – выбираем детскую стоматологию в Иркутске

От того, насколько внимательно и ответственно подойдут родители к выбору стоматологической поликлиники в Иркутске для своего малыша, будет зависеть очень многое. Что именно? Не только состояние его зубов и прикуса, но и внешность в целом, и даже качество жизни. Открытая улыбка – одна из основных составляющих нашей привлекательности и уверенности в себе, а чтобы человек не стеснялся улыбаться, зубы должны быть здоровыми и ровными.

Важно и отсутствие страха перед стоматологом, ведь такой страх может здорово отравлять жизнь, а возникает он обычно в раннем детстве!

Стоматологическая поликлиника Иркутск, выбранная лишь по принципу "поближе к дому и подешевле" - не самый лучший вариант. Желание максимально сэкономить на здоровье неизменно выходит боком - исправлять последствия некачественного лечения будет в разы дороже и сложнее.

Конечно, мы все стремимся найти оптимум - качественное лечение, внимательных докторов и надежные гарантии, причем за разумные деньги. В «Кристалл» - детская стоматология Иркутск вы убедитесь, что такой набор достоинств - настоящая реальность. Здесь работают два отделения - стоматология для детей и стоматология для подростков, в каждом из которых вам предложат все виды современной качественной стоматологической помощи. В клинике работают высококвалифицированные врачи-стоматологи - терапевты, хирурги, ортодонты и ортопеды, врачи со специализацией именно в детской и подростковой стоматологии. Квалификацию каждого доктора подтверждают не только дипломы, но и многочисленные сертификаты о прохождении углубленной профессиональной подготовки.

Фото: архив компании

Опыт работы с детьми у врачей детского отделения - просто огромный. Подход здесь гарантированно находят к любому капризному малышу или замкнутому подростку. Вообще иркутская детская статмология «Кристалл» — это максимум комфорта для детей и подростков. Здесь нет никаких ограничений по длительности приема, в клинике - удобный график и полное отсутствие очередей, внимательность медперсонала и масса интересного для юных пациентов всех возрастов. Но главное, конечно, высокое качество предлагаемой стоматологической помощи.

Для детей здесь используются новые методики профилактики и лечения зубов, коррекции прикуса. Имеющееся в «Кристалле» современное оборудование позволяет обеспечить лечение качественное и полностью безболезненное. Психологическому и физическому комфорту пациентов, особенно маленьких, здесь уделяется самое пристальное внимание. В отличии от обычной иркутской стоматологической поликлиники, поход к врачу детской стоматологии Кристалл не становится стрессом, а сама стоматология не будет ассоциироваться с чем-то неприятным и болезненным. Для дальнейшей взрослой жизни малыша это немаловажно, согласитесь.

Фото: архив компании

Здоровье молочных зубов влияет на состояние коренных

Врачи «Кристалла» всегда напоминают - здоровье молочных зубов влияет на состояние коренных. И потому к лечению молочных зубов малышей здесь подходят со всей серьезностью. Преждевременное удаление молочного зуба чревато будущими проблемами - от нарушения прикуса до нарушений работы ЖКТ. Специалисты «Кристалла» следят, чтобы зубочелюстная система маленьких пациентов формировались без патологий. Кариес молочных зубов здесь лечат с использованием современных щадящих методик.

Фото: архив компании

Далеко не все стоматологические клиники Иркутска предлагают лечение зубов под седацией. В «Кристалле» это обычная практика для самых юных пациентов и для тех, кто постарше. Седация зубов обеспечивает отсутствие боли, страха и эмоционального напряжения, не являясь наркозом в прямом смысле слова. Вдыхая специальный газ, пациент расслабляется и просто спокойно сидит в кресле, а стоматолог делает свою работу, не пытаясь утихомирить беспокойного ребенка. Кроме того, в «Кристалле» в распоряжении врачей - самые современные бормашины, работающие без пугающей вибрации и характерного звука, лучшие безопасные и эффективные анестетики, пломбировочные материалы последних поколений. В результате маленькие пациенты «Кристалла» ни капли не боятся лечить зубы, визит к стоматологу для них не ассоциируется ни с болью, ни со страхом.

Фото: архив компании

И в завершение хочется сказать: выбирая сердцем, будьте уверены, завтра все изменится к лучшему. А врачи «Кристалла» помогут в этом вам и вашим детям. Специалисты клиники «Кристалл» действительно делают для этого все возможное, даря своим маленьким пациентам здоровье и самые красивые улыбки. Выбирая врача для своего ребенка, выбирайте сердцем, выбирайте лучшее - и тогда все обязательно изменится к лучшему!

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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