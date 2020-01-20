«Продуктовая корзина» иркутян: за год гречка подорожала на 68%, а сыр на 14%

За год цены в Иркутске выросли практически на все продукты, хотя и незначительно. Но это, что называется, общая картина, на самом же деле потребительская корзина у каждого своя. Одни любят молоко и творог, другие не представляют себе и дня без порции мяса, третьим нравятся каши и они следят за ценами на гречку и рис… Мы сравнили данные Госкомстата РФ по ценам на январь прошлого года и те, что зафиксированы сейчас.

Любители мясного в выигрыше

Да-да, не удивляйтесь. В среднем цены на продукты выросли в цене на 5 - 7%, но так они дорожают ежегодно. А вот из мясного ощутимо подорожала только говядина. Свинина и баранина поднялись в цене всего на 2 - 6 руб. за килограмм. А куры и вовсе подешевели, причем ощутимо, - на 6%.

Правда, это не помешало продавцам в городе продавать колбасу дороже. Полукопченая вытягивает на 455 руб. за кило, а вареная на 358 (а еще год назад мы платили за нее на 15 - 20 руб. дешевле). Впрочем, мы же помним, что натуральное мясо и приготовленные же из него собственноручно пельмени, во-первых, дешевле, а во-вторых, вкуснее и питательнее?

Самые запасливые едут за продуктами в Ангарск. В соседнем городе цены на многие продукты ниже. Здесь дешевле мясо, колбасы, рыба, сыры, творог и даже сахар.

Цены на молоко и крупы выше

Правда, тут есть одно но. Цены на молочку хотя и поднялись, но нельзя сказать, чтобы слишком. Молоко год назад мы покупали за 54 руб., а сейчас за 56. Если оно и подорожало, то совсем чуть-чуть. А вот сметана и творог обходятся заметно дороже, чем год назад. Но рост цен на эти продукты укладывается в средние величины -7%.

Совсем другая ситуация с сыром. Килограмм ходового «Витязя» уже никак не стоит дешевле 500 рублей, а средняя цена этого вида продукции выросла на 14,5%. Дороже обходится и десяток яиц, аж на 20% - до 69 рублей.

Однако все это меркнет по сравнению с расходами тех, кто любит каши. Рис сегодня стоит 59 рублей, а год назад – 51,8 руб. Цены выросли на 13,8%. Гречка, которую считают самой полезной из круп, подскочила на 68,6%. Разве что пшенные каши теперь обходятся их любителям дешевле.

О проблемах с гречкой специалисты-аграрии предупреждали еще в середине лета. Проблема всего лишь с рыночной конъюнктурой: в 2017 году наши сельхозпроизводители посеяли рекордное количество гречихи, желая заработать на растущих (тогда) ценах, в итоге прогадали - цены упали. В нынешний сезон многие сократили посевы гречихи. В 2017-м они составляли 1,7 млн га, в 2018-м - чуть больше 1 млн, а нынче всего-то 807 тыс. га. По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), так мало гречихи у нас не сеяли с 2003 года.

Больше всего подешевел сахар. Это заметила, наверное, каждая хозяйка, потому что не заметить невозможно. С 54 до 38 рублей - больше чем на 70%.

Овощи лучше выращивать самим

До лета, когда пойдут свежие овощи, еще далеко, поэтому цены на них уверенно ползут вверх. В прошлом году ситуация, конечно, была такая же, но цены сейчас все равно на порядок выше. Разве что стоимость лука практически не изменилась. Больше всего подорожали, по сравнению с прошлым годом, капуста (на 16%), а также морковка и огурцы (на 11%). Впрочем, те, кто хочет, чтобы овощи были на столе круглый год, давно решили проблему. Они выращивают их на своих дачных участках или покупают по осени, замораживают или консервируют. Другого в условиях Сибири просто не дано.

Как росли цены на продукты в Иркутске.Фото: Наталья ВИБЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Маркетолог Павел ЧЕБУНИН:

Одна из причин роста – высокий спрос на продукты

- В этом году аграрии хорошо поработали, поэтому цены на мясо кур и сахар снизились. А все остальное, увы, дорожает. Как минимум, в пределах инфляции. На ситуацию в Иркутске еще влияет и то, что город – областной центр. Здесь высокий спрос на продукты и относительно невысокая конкуренция. В Ангарске, который совсем рядом, ситуация другая. Там есть свой успешный мясокомбинат, рядом – Усолье-Сибирское, где тоже есть крупные сельхозпредприятия. Дешевле доставка, дешевле хранение. И кроме всего прочего, больше крупных торговых сетей, а это сильно влияет на цены. Поэтому многие жители Иркутска едут закупать продукты в Ангарск.