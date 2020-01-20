Иркутяне завоевали бронзовые медали на юношеской Олимпиаде по керлингу

Теперь жители Приангарья могут гордиться не только прославленными бобслеистами, хоккеистами и саночниками, но и представителями еще одного зимнего вида спорта – керлинга. На прошлой неделе наши спортсмены завоевали бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. К слову, на сегодняшний день это самое большое достижение иркутских мастеров щетки и камня – ведь этот вид спорта существует в регионе всего 6 лет, а сибиряки уже успели прогреметь на весь мир!

- Керлинг в Иркутской области начали развивать совсем недавно – в 2014 году, - рассказывает директор детско-юношеской спортивной школы “Россия” Татьяна Лешина. – А вот ребята - победители пришли в секцию позже – кто-то занимается всего год, другие – три. И за это время они смогли добиться таких результатов и принести нашей стране бронзовые медали юношеских олимпийских игр. Для сравнения, в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других европейских городах керлинг развивается уже на протяжении 28 лет.

Как получили приглашение

Путевку на зимние Юношеские олимпийские игры керлингисты получили в январе прошлого года. Тогда Алина Фахуртдинова, Николай Лысаков, Михаил Власенко и Валерия Денисенко одержали победу на отборочных соревнованиях, которые проходили в конце сентября в городе Дмитров. Они состязались со сборными Новосибирской и Московской областей, а также с командами Москвы и Санкт-Петербурга. Ребята отлично выступили на круговом турнире и в раунде плей-офф. В финале им предстояло встретиться с командой из северной столицы. Но наша великолепная четверка не дрогнула под натиском серьезного соперника и победила с “сухим” счетом 2:0. Такой результат и принес сибирякам шанс показать себя на самом крупном международном турнире в их жизни.

Неудачный старт, но впечатляющий финиш

Свое выступление на Играх керлингисты начали не очень удачно. В первом же матче проиграли сборной Канады. Однако уже в следующей встрече смогли реабилитироваться перед болельщиками и разгромили команду из Южной Кореи. Затем иркутяне одержали несколько трудных побед подряд: оказались впереди испанцев, эстонцев и поляков. Такое успешное выступление гарантировало ребятам выход в четвертьфинал, в котором им предстояло скрестить щетки с хозяевами турнира – сборной Швейцарии. И на этом этапе керлингисты из России оступились, потерпев обидное поражение.

Но надежда на олимпийские медали не угасла – ведь иркутским спортсменам, представляющим Россию на этом турнире, предстояло принять участие в матче за “бронзу”. На этот раз их соперниками стали керлингисты из Новой Зеландии, одолеть которых нашим не составило труда. Таким образом, Алина Фахуртдинова, Николай Лысаков, Михаил Власенко и Валерия Денисенко завоевали первые в российской истории бронзовые медали Юношеских олимпийских игр.

Иркутяне завоевали бронзовые медали на юношеской Олимпиаде по керлингу

Через тернии к звездам

Примечательно, что у нашей команды нет возможности проводить полноценные тренировки…

- Своего хорошего льда и специализированной площадки для керлинга в регионе, к сожалению, нет, - говорит тренер команды Анна Трухина. – Поэтому нам приходится постоянно ездить на сборы в другие города, где есть вся необходимая инфраструктура, чтобы тренироваться и набираться опыта. Организовать такой процесс сложно, и нам с этим помогает министерство спорта.

По сути, единственные площадки, на которых можно покатать камни – это ледовый дворец “Айсберг” и естественный лед на стадионе “Труд” и в Ершах. Но и они не являются идеальным вариантом: лед совсем не подходит для полноценной тренировки, ведь, по нормативам, температура на поле не должна превышать -5 градусов. Ну и, конечно, полноценно поработать в спортивной форме под открытым небом в сибирский мороз вряд ли получится. Поэтому керлингистам и приходится всячески выходить из этой непростой ситуации.

- Успехов удалось добиться, прежде всего, благодаря тому, что у нас собралась очень хорошая команда, - добавляет Анна Трухина. – И это не сразу получилось, приходилось экспериментировать с составами. Но потом образовался такой коллектив, в котором есть определенная «химия» - все ребята хорошие, стараются на тренировках – и это заметно по результатам.

Ну, а мы уверены, что самые главные победы у них еще впереди. Ведь, если они смогли всего за пару лет стать одной из сильнейших юношеских команд России, тренируясь фактически в полевых условиях, то с появлением качественной площадки для керлинга в новом Ледовом дворце “Байкал”, они смогут добиться еще больших высот!

КСТАТИ

Керлинг – шахматы на льду

Суть игры заключается в том, чтобы толкнуть гладкий камень по ледяной поверхности. Но таким образом, чтобы он попал в специальную мишень в конце площадки. Чтобы задать снаряду нужное направление, керлингисты используют специальные щетки, которыми они натирают пространство перед камнем, создавая скользящую поверхность. Кажется, все просто? Но как бы ни так! Нужно иметь хороший глазомер и знать законы физики, чтобы правильно пустить камень по льду, а еще недюжинную силу – ведь его вес доходит до 20 килограмм.