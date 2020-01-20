Лыжня России 2020 в Иркутске: стартуем вместе со всей страной

Любители лыжных гонок со всей страны уже с нетерпением ждут первой недели февраля - ведь именно тогда во всех крупных городах России стартует массовый забег «Лыжня России 2020»! Это спортивное событие всегда привлекало внимание большого количества жителей Иркутска и области. В прошлом году в стартах приняли участие более 6 тысяч человек. В 2020-м поклонников зимних видов спорта ожидается не меньше!

Дата старта всероссийской гонки уже известна — это будет суббота, 8 февраля. Начало забега в 13:00. Место проведения не меняется уже много лет. Им остается лыжная база Иркутского государственного аграрного университета, которая находится в поселке Молодежный на 12 километре Байкальского тракта.

Вы еще никогда раньше не участвовали в «Лыжне России», но теперь наконец-то решились и захотели попробовать свои силы в забеге? И правильно! Ограничений нет.

- На старт могут выйти лыжники любого возраста, - рассказали в министерстве спорта Приангарья. - Например, в 2019 году самыми старшими участниками гонки оказались 91-летний Константин Познянский и 78-летняя Надежда Курнышевская. Также в «Лыжне России» можно участвовать и семьями! Так, на прошлом старте самой многочисленной оказалась команда семьи Киргизовых — они приехали… в составе 28 человек.

Ограничений по возрасту для участия в Лыжне России нетФото: Анна ПОПОВА

Не забудьте только, что в первую очередь все участники события должны пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия. Нужно указать личные данные и оставить свои контакты. Регистрация необходима для того, чтобы вам могли выдать стартовый номер. Без него не сможете присоединиться к мероприятию. Сам же индивидуальный номер вы получите непосредственно перед началом гонки. Кстати, дополнительно всем, кто осмелился проверить свои силы, каждый год дарят памятную шапку с логотипом спортивного события, которую как раз можно и обновить, как говорится, «не отходя от кассы».

Также нужно обязательно получить справку о состоянии здоровья, которую вам могут выдать в любой поликлинике. Без этой формальности, увы, организаторы вправе запретить участвовать в гонке прямо во время выдачи номеров.

Доехать до лыжной базы ИрГАУ в поселке Молодежный, от которой стартует массовый заезд, можно на маршрутке № 417 «Железнодорожный вокзал — ИрГАУ». На ней вы доберетесь до входа в университет, а дойти оттуда до базы минут десять пешком.

Что касается дистанций, то выбор невелик и зависит в первую очередь от возраста. Самые маленькие любители лыжных гонок до 4 лет смогут преодолеть символическую детскую дистанцию в 300 метров. Юноши и девушки моложе 18 лет будут соревноваться в забеге на 5 километров. Ну а всем взрослым достанется самая продолжительная гонка на 10 километров.

А вот переживать, что не сможете преодолеть такой длинный путь, не стоит! Считается, что трасса на лыжной базе аграрного университета самая простая из всех, что есть в Иркутске и его окрестностях. Так что пройти ее не составит труда — конечно, если вы не в первый раз в жизни встали на лыжи. В таком случае лучше потренироваться, подтянуть технику бега и привыкнуть преодолевать достаточно длинные дистанции с палками. Если же у вас это пока не получается, то лучше потратить время на обучение и отложить участие в забеге до следующего года. Но, если считаете, что готовы - дерзайте! Ведь главное не результат и не итоговое время прибытия на финиш, а удовольствие от катания и созерцания красивых зимних пейзажей.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Дмитрий Салко, постоянный участник

- Лыжня России - это самое массовое спортивное событие области. Я с друзьями и семьей бываю на каждой лыжне, начиная с самой первой. Невероятно приятно оказаться среди стольких единомышленников! На лыжне можно встретить самых разных людей - действующих мастеров спорта и дедуль, представителей воинских частей и детей, как спортсменов в гоночных лыжных костюмах с лыжами за полсотни тысяч рублей, так и простых ребят на старых советских деревянных лыжах в тулупах и джинсах. Знаю, что многие специально приезжают из других городов и поселков области, чтобы принять участие в этом празднике именно здесь – в Молодежном. Обязательно выделите время, запланируйте и примите участие в "Лыжне России" - не пожалеете!

НА ЗАМЕТКУ!

Что должно быть в справке, чтобы вас допустили к «пробежке»

- Название медучреждения, выдавшего его, заключенное в форму печати или штампа;

- Печать медучреждения;

- Подпись и личную печать врача, выдавшего справку;

- Текст примерно следующей формулировки: «Допущен к участию в соревнованиях по циклическим видам спорта (бег до___ км, велосипед до___ км, лыжи до ___ км, триатлон до ___ км).

Доехать до лыжной базы ИрГАУ в поселке Молодежный, от которой стартует массовый заезд, можно на маршрутке № 417 «Железнодорожный вокзал — ИрГАУ». На ней вы доберетесь до входа в университет, а дойти оттуда до базы минут десять пешком.