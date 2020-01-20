Раздел во дворе школы: преступник пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в Улан-Удэ

Всего несколько десятков метров не дошла до дверей школы 17-летняя девушка из Улан-Удэ. Ранним утром, 20 января, прямо во дворе школы по улице Ключевская, путь 11-класснице перегородил неизвестный мужчина. Сначала он распылил ей в глаза газовый баллончик, а затем потребовал отдать ему все деньги. Перепуганная старшеклассница, одной рукой держась за глаза, второй достала кошелек из рюкзака, и вытащила из него все наличные. В общей сложности там набралось 700 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/755676" frameborder="0"></iframe> Преступник пытался изнасиловать 17-летнюю девочку во дворе школы в Улан-Удэ.Видео: СУ СК России по Бурятии

На этом преступник не остановился. Сложив деньги в свой карман, он набросился на беззащитную школьницу и попытался ее изнасиловать. К счастью, как только изверг начал силой ее раздевать, он заметил, что в его сторону идут люди. После этого, оставив девушку, он убежал. Когда он выбегал за территорию школы, то со спины попал на камеры наружного видеонаблюдения, которые висят на здании. Сейчас сыщики обрабатывают другие изъятые видеозаписи. Возможно, на некоторых из них будет видно его лицо.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «Разбой», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Поиски преступника продолжаются. Просим всех местных жителей, кому известны любые подробности этого инцидента, обратиться в ближайший отдел полиции или в следственный отдел по Октябрьскому району.

Администрацию школы, в которой учится девушка, вскоре должны обязать принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей.